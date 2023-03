L’économie chinoise redémarre très vite. Bonne nouvelle pour les Chinois. Mais attention aux effets boomerangs en Occident

L’économie chinoise a connu, en février 2023, sa plus belle reprise depuis plus de dix ans.

L’économie chinoise a connu, en février 2023, sa plus belle reprise depuis plus de dix ans. Les usines manufacturières ont retrouvé leur cadence d’avant-Covid après une trop longue période de jachère liées aux mesures de confinement et de restriction que les Chinois ont eu du mal à supporter puisque ce sont les populations elles-mêmes qui ont commencé à s’énerver et obligé le pouvoir à réviser sa méthode de lutte contre le Covid.

Alors en décembre, quand le pouvoir a arrêté la pratique obligatoire des tests anti-Covid et levé les restrictions de déplacement, les villes chinoises ont été submergée par une nouvelle vague de contaminations, et donc de malades. Très vite, les hôpitaux ont été saturés … mais en janvier, le nombre de malades a baissé et juste après les fêtes du Nouvel an, les Chinois ont repris le chemin de l’usine ou du bureau. Ce qui a explosé les compteurs du statistique en février. D’un côté, la demande intérieure a augmenté brutalement puisque le commerce a retrouvé ses clients et d’un autre côté, les chaines de fabrication sont reparties. Compte tenu des conditions de cette reprise, les perspectives d’activité pour 2023 ont rarement été aussi dynamiques et on retrouve le climat d’avant-Covid.

La gouvernance chinoise va en fin de semaine ouvrir la session annuelle de l’Assemblée nationale populaire, qui est le parlement chinois. Evidemment, elle ne manquera pas de se féliciter de sa politique anti-Covid même si elle a été très mal vécue par les Chinois eux-mêmes. Xi Jinping espère faire oublier l’échec de la politique sanitaire chinoise par un retour à la promesse de la prospérité chinoise.

C’est donc forcément une bonne nouvelle pour les Chinois eux-mêmes qui regagnent leur liberté de travailler et surtout de gagner leur vie, une bonne nouvelle pour les Chinois de la campagne qui vont pouvoir reprendre leur rêve d’émigrer vers les villes, une bonne nouvelle pour le parti communiste chinois et pour le Président qui peut espérer avoir ainsi calmer la grogne sociale qui commençait à déséquilibre le régime. C’est une bonne nouvelle pour un président qui s’est fixé comme objectif de faire de son pays le plus puissant du monde.

Dans ce pays qui compte 1,4 milliard d’habitants, la situation politique et la force de l’idéologie sont évidemment des facteurs d’équilibre très importants, mais la performance économique est incontournable. La Chine a besoin d’offrir un potentiel de développement et de progrès matériels à son peuple. Il a donc besoin de produire massivement et de vendre.

Depuis son entrée dans l’OMC, il y a plus de 20 ans, la Chine a profité de la mondialisation pour devenir l’usine du monde développé et notamment de l’Amérique du nord et de l’Europe. Au total, entre les USA et l’Union européenne, le commerce représente plus de 1000 milliards de dollars.