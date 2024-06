L’autorité anti trust américaine lance la sonnette d’alarme contre la concentration de l’IA entre les mains des géants de la Tech. L’Europe mesure-t-elle la menace ?

Jonathan Kanter, avocat antitrust américain plaide pour une intervention significative sur la concentration du pouvoir dans le secteur de l'intelligence artificielle.

Atlantico : Jonathan Kanter, un avocat antitrust américain qui occupe le poste de procureur général adjoint de la division antitrust du ministère de la Justice (DOJ), estime dans un entretien au Financial Times qu'un examen urgent est nécessaire sur le contrôle de l'IA. Jonathan Kanter plaide pour une intervention significative sur la concentration du pouvoir dans le secteur de l'intelligence artificielle. Pourquoi une telle prise de décision et comment expliquer cette alerte émise par le principal responsable de l'application des lois antitrust aux Etats-Unis ?

Julien Pillot : Cette urgence est réelle. Il est réellement important d’agir dans ce domaine. Depuis deux à trois ans, par le jeu des investissements et par le jeu des fusions acquisitions, des prises de participations, les acteurs qui émergent dans le domaine de l’IA sont déjà très puissants et sont déjà en position difficilement contestable. Jonathan Kanter a raison d’indiquer qu’il y a urgence à faire un examen antitrust de l'ensemble de la filière de l'intelligence artificielle, pas uniquement l'intelligence artificielle générative. Il faut partir des sociétés qui fournissent les microprocesseurs. Nvidia est extrêmement dominante et peut se retrouver en capacité de pouvoir faire deux choses que l’anti-trust pourrait réprouver : le fait de fixer des prix de manière abusive et de traiter différemment ses clients, de servir en priorité ou avec les meilleurs équipements certains gros clients. Il va falloir regarder ce qui se passe au niveau de toute la dimension infrastructure de la chaîne de valeur, qui contrôle les datacenters et les serveurs cloud. La position dominante de Microsoft et d'Amazon va apparaître. Ils ont fait d'énormes investissements ces dernières décennies pour devenir extrêmement forts sur ce maillon de la chaîne de valeur qui est absolument indispensable. Il n’est pas possible de faire de l'IA sans avoir des datacenters sur lesquels l'intelligence artificielle va s’entraîner et sans avoir des serveurs dédiés.

Certains acteurs sont vraiment très forts sur ce maillon-là et seront en capacité de pouvoir soit prioriser leurs propres services, soit éventuellement de fixer des prix.

Il sera important de descendre sur la chaîne de valeur et de regarder certains segments de l'intelligence artificielle générative qui posent aussi question. Des acteurs se détachent comme OpenAI et Microsoft.

Officiellement, Microsoft ne détient pas OpenAI mais il y a des contreparties aux investissements de 13 milliards de dollars qui semblent laisser penser que Microsoft a un poids prépondérant dans la stratégie d'OpenAI, notamment le fait de pouvoir avoir accès à la propriété intellectuelle ou de pouvoir se réserver peut-être les meilleures versions des solutions développées par Apple.

Le dernier regard à apporter concerne les meilleurs talents qui travaillent en matière d'intelligence artificielle. Il y a une concentration des meilleurs talents dans les mains de toutes petites sociétés, en termes de taille.

Cela leur permet d'être très fort aujourd'hui, d'être encore très fort demain car ils ont les meilleurs qui travaillent pour eux.

Il y a une petite start-up, Insight, avec de très grands talents. Microsoft, plutôt que d'acheter la start-up, a débauché l'un des fondateurs et la plupart de ses meilleurs collaborateurs pour les faire travailler pour eux.

En décortiquant toute la chaîne de valeur de l'industrie de l'intelligence artificielle, ils ne sont pas tous concurrents en réalité. Sur chacun des maillons de la chaîne de valeur, il y a aujourd'hui matière à s'inquiéter d'une trop forte concentration de pouvoir de marché entre les mains de trop peu nombreux d'acteurs qui pourraient devenir incontestables.

Comment garantir que les entreprises technologiques déjà dominantes ne contrôlent pas le marché. L’approche antitrust de Joseph Kanter pourrait-elle être plus stricte avec des poursuites en justice contre des groupes technologiques tels que Google et Apple ? Est-ce que cette procédure a des chances de fonctionner ? Cette procédure peut-elle réguler le marché de l'IA ?

L'antitrust américain repose sur le FTC, la Federal Trade Commission, ou le Department of Justice dont dépend Jonathan Kanter. L'arsenal antitrust américain a toutes les armes juridiques pour agir sur des abus de position dominante, des ententes anti-concurrentielles ou des stratégies de forclusion qui auraient pour but de fermer le marché à la concurrence effective ou potentielle. Ils peuvent même prononcer un démantèlement s’ils veulent.

Mais la question concerne plutôt la crédibilité de la menace et leurs réactions s’ils découvrent qu’il y a des positions dominantes qui posent dès à présent des problèmes de concurrence. Dans quelle mesure seront-ils en capacité de prononcer un remède qui soit extrêmement coercitif et dissuasif ? Il n’y a pas eu de démantèlement aux États-Unis depuis 1982. Cela concernait AT&T. Même Microsoft a été extrêmement dominant au début des années 2000 et a échappé à un démantèlement. La question est de savoir s’il pourrait y avoir une sanction extrêmement sévère sur les marchés de l'intelligence artificielle, sur les différents segments du secteur.

Depuis 40 ans, il y a eu un laisser faire car il fallait protéger les champions nationaux qui deviennent des champions mondiaux. Depuis l'élection de Joe Biden, il y a les prémices d'un changement de doctrine et d'une revitalisation de l’anti-trust.

Depuis la nomination de Lina Khan à la FTC et de Jonathan Kanter au DOJ, les actions pour abus de position dominante pour monopolisation de marché se multiplient contre Meta, Google et Apple. Il pourrait y avoir de très grosses sanctions potentielles à la clé. Quelque chose est en train de changer. Il semble y avoir un changement d'ère au niveau de l'antitrust américain après plusieurs décennies plus permissives. Cela participe à l'âge d'une régulation.

Par rapport à l’autorité antitrust américaine, quelle est la situation de l'Europe ? L'Europe mesure-t-elle cette menace de la même manière ? Quel est le positionnement de l'Europe sur ces questions ?

En Europe, nous sommes un peu en avance. L’IA Act a été voté. Ce mécanisme juridique de régulation va s'appliquer de plein droit à partir de 2026. Dans cet IA Act à l'européenne, le choix a été fait d'être sur une approche extrêmement générale sur les intelligences artificielles et notamment une approche par les risques. Un certain nombre de risques ont été catégorisés. En fonction du niveau de risque que génère une exploitation de l'intelligence artificielle, les acteurs doivent agir avant de causer des dégâts sur le marché.

Les Etats-Unis ont été beaucoup plus pragmatiques et attentistes. Ils n’ont pas voulu intervenir trop tôt pour ne pas prendre le risque de brider l'innovation.

L'Europe en matière numérique est une puissance normative assez puissante alors que nous avons des difficultés à faire émerger des champions industriels.

Est-ce que cette régulation européenne ne va-t-elle pas brider l'innovation justement et laisser les acteurs américains dominer le marché ?

Le problème qui va se poser est que le fait d'avoir des champions nationaux, continentaux ou mondiaux en matière d'IA, comme en matière de n'importe quel marché d'innovation, ne se joue pas sur la régulation.

La régulation n'a jamais permis de faire émerger des champions internationaux ou n'a jamais été la cause de leur non-émergence. Cela se joue sur d'autres facteurs qui sont beaucoup plus discriminants pour faire émerger des champions, pour la capacité à avoir accès à un marché qui soit d'emblée extrêmement vaste et si possible captif. Il faut lever plusieurs milliards de fonds et pouvoir compter sur des gens extrêmement talentueux et bien formés.

La question est de savoir si la régulation peut être un frein ou un accélérateur. Cela ne se pose que très rarement sur les marchés d'innovation.

La philosophie sur les régulations européennes est plutôt d'être sur la préservation d'une concurrence effective sur les marchés et de protéger uniquement le consommateur. Nous sommes assez peu protectionnistes en Europe.

Ce n'est pas la régulation qui fera que l’on aura des champions qui vont émerger ou au contraire des champions qui ne pourront pas émerger à cause d'elle.

Les institutions américaines de régulation sont-elles mieux bâties aux Etats-Unis avec le FTC ou de telles déclarations dans la presse par rapport à la volonté politique de certains dirigeants européens comme Thierry Breton ou avec le RGPD ? Est-ce qu'il n'y a pas une plus grande efficacité américaine ?

Les deux continents ont des approches, des histoires qui sont singulières en fait. Les autorités dédiées au contrôle de la concurrence, à la surveillance de la concurrence doivent composer avec leur agenda, avec leur jurisprudence et avec leurs impératifs politiques. Du côté européen, les autorités de concurrence sont extrêmement sollicitées et prononcent régulièrement des sanctions, qui sont tout sauf anodines pour les acteurs du numérique. Il n'y a pas de raison de les comparer en matière d'efficience en fait. Elles sont chacune efficientes à leur façon.