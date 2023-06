Le terme « d’atelier d’écriture » sonne étrangement comme si les écrivains n’étaient rien d'autres que des ouvriers devant faire leurs preuves dans des domaines tels que l’imagination, l’audace, le savoir et les convictions. D’ouvriers, deviendront-ils des spécialistes, barrant la route aux adverbes inutiles comme aux adjectifs et aux verbes inappropriés ? Entre les mains et l’esprit de Natalie David-Weill, l’écriture construit ainsi page après page son vocabulaire, son histoire, ses plaisirs et ses effrois. Sous la plume de l’auteure, une femme nommée Esther suit une de ses meilleurs amies, Niki, « mi-française, mi-iranienne » et un de ses compagnons,

Stéphane remarquable animateur de cet extraordinaire atelier voulant séduire la brillante Esther. « Ce qu’il y a de passionnant dans cet atelier, dira Niki, c’est que l’on connaît très bien ceux qui y participent, leurs obsessions, leurs névroses, leur passé, l’image qu’ils donnent d’eux-mêmes et leurs aspirations. Quand on se rencontre à l’extérieur, il y a une complicité, comme si l’on faisait partie de la même secte. » (p. 26-27).

Qu’adviendra-t-il de cet atelier ? Deux cent soixante pages vous le diront.