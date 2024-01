"L'arbre dans la cité" de Andrée Corvol

Un arbre dans la cité ? Et alors ? Et alors, n'imaginez pas que la présence d'arbres dans nos villes et dans nos villages aille de soi depuis toujours ! C'est bien l'histoire d'une conquête, du XVII au XXIème siècles, que nous raconte Andrée Corvol dans cet essai. Les arbres, les hommes les ont toujours aimés. Pour l'isolation, la menuiserie, les outils, le chauffage, la charpente, l'armement. Dans les villes et les bourgs construits pour protéger, héberger, rassembler, il n'avait pourtant qu'exceptionnellement sa place. Il gênait plus qu'autre chose. Mais il avait une dimension symbolique - arbre de mai, arbres du mail, renforcée par la Révolution de 1789, qui en fit un symbole de renouveau et de liberté. Mais cette histoire-là subit les vicissitudes des retournements politiques.

De l'An I à la Restauration, il en fut plus d'un arraché et replanté, par convictions politiques divergentes ou alternatives. Dans le courant du XIX° siècle, il devient la première expression d'une volonté d'urbanisation au service du bien être. Il prend place dans les avenues, les remparts comblés, les "cours", ouverts par le remodelage des quartiers, moyen de ressourcement, verdure en milieu minéral, ombrage, promenades. Mais ce que l'on croit immuable est loin de l'être : l'arbre dans la ville du XIXème siècle souffre des maux qu'on lui prête (propice à la débauche, aux rapines) et des maux dont il souffre - mauvaise connaissance de sa culture, pollution par les eaux usées, les gaz, les charbons et arrachages successifs pour élargir les voiries.

Pourtant, la connaissance des arbres progresse, les essences "exotiques" sont de mode, on en fait venir d'Amérique, d'Inde, d'Angleterre, de méditerranée… Et les édiles s'entichent de tilleuls, de marronniers, de cèdres, de caroubiers (faux acacias), de platanes. Ils font planter et changent d'avis ; les agents municipaux étêtent, émondent, élaguent. Et les spécialistes préfèrent les arbres aux feuilles qui sèchent à celles qui se décomposent, les écorces qui se renouvellent à celles qui noircissent, et les spécialistes des transports les veulent compatibles avec le halage, puis avec le tramway, puis avec le trafic "automobile". Vous devinez la complexité, qui conduira, expériences ratées puis réussies, à apprivoiser l'arbre dans la ville et à en faire, au tournant des années 1970, le symbole de l'humanisation des quartiers périurbains avant d'être considéré comme un salvateur puits à carbone.

Bref, toute cette histoire est composée avec force méthode, références et exemples, par “La” spécialiste de la relation des hommes aux arbres, Andrée Corvol.