Le célèbre chroniqueur sait des choses que nous ignorons. Il a déclaré : « Il n’y a plus d’antisémitisme en France. » Et aussi : « Il n’y a plus désormais chez nous de discours antisémite. » Jean-Michel Aphatie aime les musulmans. C’est son droit et cela explique les phrases qui précèdent. Les Juifs, retors et sournois, ne sont pas d’accord. Mais on sait qu’ils ont une fâcheuse propension à se plaindre. Ils invoquent les gamins Juifs, obligés de quitter les établissements scolaires du 93. Les hommes frappés parce qu’ils portent une kippa. Ils font tout d’un plat du drame d’Ilan Halimi et de la tragédie de Sarah Halimi.

Des broutilles que tout cela quand on les compare aux souffrances supposées des musulmans. Aphatie en parle régulièrement. Il doit être affligé d’un strabisme divergent qui l’empêche de voir la réalité. Ou plutôt, même certainement, c’est une question de choix idéologique.

Il est vrai que l’antisémitisme de nos jours s’avance masqué sous le nom d’antisionisme. Concédons à Jean-Michel Aphatie qu’il n’a rien contre les Juifs. Par ses déclarations, il suggère juste qu’il serait anti sioniste.