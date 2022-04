"L’Alchimiste" de Paulo Coelho : à la recherche du trésor perdu

"L’Alchimiste" de Paulo Coelho est à retrouver au Théâtre le Lucernaire à Paris.

"L'Alchimiste" De Paulo Coelho

Traduit par Joana Cartocci

Mise en scène : Benjamin Bouzy

Avec : Roxane Bennet ou Myriam Anbare, Guillaume Reitz ou Benjamin Bouzy



Le Lucernaire

53 rue Notre-Dame-des-Champs

75006 PARIS

06 58 27 88 84

http://www.lucernaire.fr

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Santiago, un jeune berger d’Andalousie, fait deux fois le même rêve, qui lui révèle l’existence d’un trésor caché au pied des Pyramides d’Égypte. Il se lance dans ce voyage en passant par Tanger et le désert du Sahara : après plusieurs mésaventures, il rencontre l’Alchimiste qui lui apprend à lire les signes et le pousse à aller au bout de son rêve, malgré des moments de découragement. C’est un voyage initiatique qui lui fait comprendre la vraie valeur des gens et des choses, et c’est à la fin du voyage en Egypte que l’alchimiste lui révèle que le trésor était tout près de lui, en Andalousie. Au cours de ce voyage, l’alchimiste lui apprend à écouter son cœur, à voir les signes et aller au bout de son rêve.



POINTS FORTS

Le spectateur est emporté par la force du conte, il comprend peu à peu la leçon philosophique du conte, plein de poésie.

Les acteurs sont remarquables : Santiago reste le même personnage, les deux autres se transforment sans cesse. La femme est crédible dans la multiplicité de ses rôles, l’alchimiste est aussi impressionnant dans son rôle principal que dans les divers personnages qu’il incarne.

L’adaptation pour le théâtre est très réussie : le spectateur est emporté par le récit, qu’il ait lu ou non le roman.

Le décor est simple, voire simpliste. Mais c’est une force de voir la scène se transformer en marché, en bateau, en oasis et en bien d’autres choses. Les caisses de bois contribuent à montrer la variété des situations et la fragilité du destin.



QUELQUES RÉSERVES

Je ne vois guère de réserves dans ce beau texte, mis en valeur de façon si originale.



ENCORE UN MOT...

C’est un chef d’œuvre : le conte irréel devient réel tout en restant irréel. Il nous amène à suivre ce parcours initiatique en réfléchissant sur le sens de la vie.



UNE PHRASE

« Quand on veut une chose, tout l’univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. »



« Il tomba à genoux et pleura. Il remerciait Dieu d’avoir cru à sa Légende Personnelle, d’avoir certain jour rencontré un roi, puis un marchand, un Anglais, un alchimiste. Et par-dessus tout, d’avoir rencontré une femme du désert, qui lui avait fait comprendre que jamais l’Amour ne pourrait éloigner un homme de sa Légende Personnelle. "



L'AUTEUR

Paulo Coelho, né en 1947, est un écrivain brésilien qui rencontre un immense succès.



Il est à la fois romancier, journaliste et interprète. Son roman L’Alchimiste a été publié à 85 millions d’exemplaires, traduit dans 81 langues. Et l’ensemble de ses livres a été vendu à 350 millions d’exemplaires. Il a écrit aussi La cinquième Montagne, Veronika décide de mourir, Onze Minutes, Le Pèlerin de Compostelle ...