L’abaya ? Le secrétaire général des Nations Unies est pour

Des Nations Unies, De Gaulle disait « c’est un machin ». Aujourd’hui, à la tête de ce machin, il y a Antonio Guterres. C’est un homme qui pense bien et de façon inclusive.

Pour lui, c’est une cause qui vaut toutes les autres.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Il a prononcé un discours planétaire à l’ouverture de la nouvelle session de l’ONU. Rien n’a été oublié. Ni l’agression de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie, ni la guerre en Ukraine.

Il a accordé une large place à la cause des femmes. Il a salué celles qui se battent courageusement contre le « patriarcat ». Passons sur cette phrase d’une affligeante banalité.

Puis, il a été question des chiffons. Antonio Guterres a dénoncé les pays où les filles « sont punies parce qu’elles ne s’habillent pas assez » et les pays où elles sont punies « parce qu’elles s’habillent trop ». Une allusion transparente à l’abaya, interdite par Gabriel Attal dans les établissements scolaires.

Les propos d’Antonio Guterres sont scandaleux et indécents. Comment ose-t-il comparer la France et l’Iran ? Comment ose-t-il comparer les courageuses filles iraniennes qui tombent sous les balles des pasdarans parce qu’elles ne veulent pas porter l'abaya et les pauvres filles manipulées par les islamistes qui portent cet accoutrement pour défier la République ?

Comme en écho, Manuel Bompard de LFI a dit à peu près la même chose. « Je suis contre la police du vêtement en Iran et contre la police du vêtement en France ». Bompard ferait un excellent secrétaire général de l'ONU. Et Guterres, un formidable mélenchoniste.