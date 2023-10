"Kafka, Tome 1 : le temps des décisions" de Reiner Stach

Sur le pont Charles IV, un soir de novembre lorsque la brume engloutit la ville, nous avons croisé son fantôme. Regard de feu, silhouette noire, l'Arpenteur K frôle un pilier sous la statue de saint Jean Népomucène puis disparaît vers le château de Prague dans un grand rire étrange...

Mais qui donc était Franz Kafka ? Que sait-on au juste de cette vie si brève, mais si riche ? Avait-il vraiment une existence celui qui proclamait : “je suis Littérature?”

Reiner Stach relève ce défi avec brio.

Avec rigueur et empathie, il saisit Kafka sur le vif, au plus près de ces forces obscures qui le taraudaient, le minaient, dans une plongée hors du commun vers l' intériorité profonde de son sujet et sa cohorte de personnages ballotés par un destin qui les broie. Écrire le jour dans une compagnie d' assurances des rapports juridiques et techniques, puis écrire la nuit, par vagues successives, pour tenter, au-delà des bruits de la ville et du bavardage petit-bourgeois de ses parents, de trouver enfin l' apaisement...

La période retenue est féconde (1910 à 1914) : un premier texte fiévreux écrit dans une sorte d' état second, le Verdict, un texte " indubitable " dira Kafka, puis d' autres chefs-d'œuvre, La Métamorphose, Le Procès. Écrire sans cesse, rater, recommencer, brûler des manuscrits… Kafka, note son biographe, veut bien publier, mais pas se mettre en avant. Un univers unique, désolé, oppressant où la rédemption est impossible... Mais une œuvre qui fait l' admiration de son meilleur ami Max Brod, le gardien du temple de la kafkalogie.

En revanche, ce travail littéraire ne séduit pas sa future fiancée, Felice Bauer qui vit à Berlin. Incompatibilité d' humeur, de tempérament, de vision du monde, la relation restera platonique, mais fournira une mine d' informations au biographe- enquêteur : plus de 500 lettres, cartes postales, ébauches envoyées à Felice ( Kafka pour sa part recevra près de 400 lettres qu'il jettera au feu). Pain béni en tout cas pour Reiner Stach, qui suit Kafka avec minutie, heure après heure, dans tous ses déplacements, sans chercher à broder ou à remplir cet " ersatz de vie " revendiqué par l' écrivain pragois.