Atlantico business

JO de Paris : pour les signataires de la Charte sociale, le bilan aura été exemplaire

La charte sociale, signée entre les syndicats, le patronat et l’État en juin 2018, concernant les travaux d’infrastructure et l’organisation des Jeux Olympiques a été respectée. Ce qui prive les syndicats les plus proches de LFI de ses critiques.