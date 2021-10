Jean-Marie Le Pen en janvier 2021.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Les derniers sondages donnent l'auteur de La France n'a pas dit son dernier mot à 15% d'intentions de vote pour la présidentielle. Il dépasse Xavier Bertrand et talonne Marine Le Pen qui n'est plus assurée d'être au deuxième tour.

Eric Zemmour a compris que pour des millions de Français, le sol se dérobait sous leurs pieds. Plus de patrie, plus de drapeau tricolore, plus de Marseillaise... De cela est née une sourde colère qui va en s'amplifiant.

Dans cet océan de rage et de ressentiment, Zemmour est comme un poisson dans l'eau. Il clame son amour de la France et son rejet de l’immigration avec force, talent et, parfois, des égarements inacceptables.

Le vieillissant Jean-Marie le Pen observe tout cela avec gourmandise. Il faisait peur tant qu'il était le chef du Front national. Maintenant qu'il n'est plus rien, ayant été éliminé par sa fille, rares sont les micros qui se tendent vers lui.

Le Monde lui a pourtant donné la parole. Et Jean-Marie Le Pen n'a pas mâché ses mots. Il reproche à sa fille d’avoir lâchement abandonné ses fondamentaux. Et il a trouvé un élixir de jouvence en la personne d'Eric Zemmour.

Il salue son « courage » et sa « culture ». « Il dit ce que je pense, mais avec une audience supérieure. (…) Si Eric est le candidat du camp national le mieux placé, bien sûr, je le soutiendrai. » Jean-Marie Le Pen aborde également un point de détail qui n'est pas négligeable.

« Eric est juif. Il est difficile de le qualifier de nazi ou de fasciste. » On peut y déceler une certaine amertume. Tout le monde n'a pas la chance d'être Juif, n'est ce pas, Jean-Marie Le Pen ?

À Lire Aussi

Misère du « fact-checking »

À Lire Aussi

Macron président du Congo ?

À Lire Aussi

Sarkozy, l’héritage à double tranchant

À Lire Aussi

Présidentielle : Jean-Marie Le Pen soutiendra Eric Zemmour s'il est "le candidat du camp national le mieux placé"

À Lire Aussi

2022 : François Bayrou "espère" créer un grand parti réunissant "entre autres" LREM et le MoDem

À Lire Aussi

Des moutons forcent Cristiano Ronaldo à déménager, Public sait à cause de qui Charlène ne rentre pas à Monaco; Angelina Jolie essaie d’arnaquer Brad; Britney Spears s’est faite grugée jusque dans son lit; Tom Cruise est trop occupé pour avoir une femme