Jean Dujardin : « Je suis fier d’être Français »

Jean Dujardin au Festival de Cannes.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Jean Dujardin est l’un des acteurs préférés des Français. On lui doit un savoureux « Brice de Nice » et surtout un éblouissant « OSS 117 : Le Caire, nid d’espions ». Un film à voir et à revoir sans modération.

Il y campe un agent secret OSS 117 passablement nigaud et un tantinet raciste sur les bords. Un beauf attendrissant et sympathique.

Une sorte de Super-Dupont dont on aime se moquer et qu’on aime pourtant bien. Si Jean Dujardin l’incarne, c’est avec tendresse et compréhension. On savourera particulièrement la scène où il fait taire un muezzin qui le réveille à 5h du matin. C’est qu’il est un peu islamophobe aussi. Notre Jean Dujardin. Tel qu’il est, on aime bien notre OSS 117. Il nous rappelle l’ère révolue où l’on pouvait rire de tout, y compris d’Allah Akbar. Rappelons que son film se passe au Caire où il y a beaucoup d’Arabes…

Voilà le crime de Jean Dujardin. Il vient d’en ajouter un autre en déclarant « je suis fier d’être Français ». Et il a ajouté : « j’aime bien aimer mon pays ». Nous on aime bien la France et Jean Dujardin !