Monica Germanà est l’auteure de Bond Girls: Body, Fashion and Gender (Bloomsbury, 2019). Elle s’intéresse tout particulièrement à la culture populaire et à la littérature, à la tradition gothique, ainsi qu’à la fiction et au cinéma qui explorent les questions de genre et les enjeux nationaux. Ses domaines d’expertise incluent les romans et les films de la saga James Bond, le gothique écossais et l’œuvre d’Ali Smith.