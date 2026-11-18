ICONE CULTURELLE
18 novembre 2026
James Bond, baromètre de la masculinité : quel 007 incarnera Robert Pattinson ?
James Bond a toujours reflété les angoisses culturelles et l'esprit de son époque.
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Le James Bond de Sean Connery incarnait la virilité sûre d'elle de l'Ouest de l'après-Seconde Guerre mondiale, au début de la Guerre froide. George Lazenby a révélé la vulnérabilité émotionnelle du personnage, reflétant les bouleversements de la fin des années 1960. L'interprétation de Roger Moore, quant à elle, a apporté une touche d'humour décalé, de théâtralité et d'évasion dans les années 1970 .
Fidèle à la complexité psychologique de la création littéraire d'Ian Fleming, Timothy Dalton a incarné un James Bond plus sombre et impitoyable à l'écran. Délaissant l'humour et le côté outrancier de l'ère Moore, son interprétation mettait en avant l'intensité émotionnelle et l'ambiguïté morale. Ceci reflétait les angoisses de la fin de la guerre froide, alors que les certitudes géopolitiques s'effritaient et que de nouvelles menaces émergeaient.
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Monica Germanà est l’auteure de Bond Girls: Body, Fashion and Gender (Bloomsbury, 2019). Elle s’intéresse tout particulièrement à la culture populaire et à la littérature, à la tradition gothique, ainsi qu’à la fiction et au cinéma qui explorent les questions de genre et les enjeux nationaux. Ses domaines d’expertise incluent les romans et les films de la saga James Bond, le gothique écossais et l’œuvre d’Ali Smith.
Monica Germanà est l’auteure de Bond Girls: Body, Fashion and Gender (Bloomsbury, 2019). Elle s’intéresse tout particulièrement à la culture populaire et à la littérature, à la tradition gothique, ainsi qu’à la fiction et au cinéma qui explorent les questions de genre et les enjeux nationaux. Ses domaines d’expertise incluent les romans et les films de la saga James Bond, le gothique écossais et l’œuvre d’Ali Smith.