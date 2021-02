Intimidation (The Stranger) de Danny Brocklehurst : du pur Coben en mini série

Adam Price vit en Angleterre dans un quartier chic, aux portes d'un collège parfaitement british, dans lequel sa femme Corinne est un enseignante aimée de tous. Ce tableau idyllique se fissure par deux angles : ses enfants sont mêlés à une curieuse agression lors d'une "rave" clandestine, et une inconnue l'aborde pour lui dire que sa femme lui a menti au sujet d'une de ses grossesses. Cette inconnue - The Stranger selon le titre original du roman d'Harlan Coben dont est tirée cette série - délivre à d'autres des secrets embarrassants, parfois contre rançon. Confrontée à son mensonge, Corinne disparaît, laissant son mari et ses enfants sans nouvelle. Adam va tout tenter pour comprendre son départ, et la retrouver. Il va croiser d'autres victimes de ces chantages, alors que ses enfants doivent endurer la double peine de la disparition de leur mère et du comportement étrange de certains de leurs amis. Le décor est posé, les secrets s’emmêlent, le rythme s'accélère quand une enquête pour meurtre croise la recherche désespérée d'Adam. Comprendre pourquoi Corinne a disparu va animer les 8 épisodes de cette série.