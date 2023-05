Le comité gouvernemental contre le tabagisme prévoit d'interdire la cigarette aux moins de 21 ans.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La cigarette c’est mauvais. Elle tue. Peut donner le cancer. Diminuer la fertilité. Rendre impuissant. Attaquer vos dents et gencives.

Toutes ces mentions figurent sur les paquets de cigarettes, accompagnées d’images effrayantes. Il est déjà interdit de fumer dans les cafés, les restaurants, les bureaux et les magasins. Et c’est bien ainsi. Le comité gouvernemental contre le tabagisme veut faire plus. Interdire de fumer sur les plages ! Et pourquoi pas dans les rues ? Mais là encore, on accepte. Même si on trouve ça un peu abusif.

Mais là où l'on touche les frontières de l’absurde, c’est quand le dit comité prévoit d’interdire la cigarette aux moins de 21 ans ! En France, on est depuis longtemps majeur à 18 ans. A cet âge là, on peut voter, fonder une famille et travailler.

Alors pourquoi 21 ans ? Et pourquoi pas 22, 23 ou 24 ? Peut-être que le comité gouvernemental contre le tabagisme pense qu’on est majeur qu’à 21 ans ?

Passons. Et rappelons que les taxes gouvernementales entrent pour 70% dans le prix d’un paquet de cigarettes. On fustige, on interdit et on s’en met plein les poches…