GRAIN DE SABLE ET FUMÉE

Interdiction de fumer sur les plages : Catherine Vautrin se fixe un objectif juridiquement inatteignable

Interdiction de fumer dans les parcs, sur les plages ou aux abords des écoles dès le 1er juillet ? La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, l’a annoncé avec assurance. Mais à y regarder de plus près, aucun décret n’a encore été publié, et le Conseil d’État n’a pas été saisi. Entre effet d’annonce, emballement médiatique et flou juridique, Pierre Bouchardon démonte point par point une communication ministérielle bien plus ambitieuse que le droit ne le permet.