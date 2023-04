Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir devenir catholiques…

Un homme prie dans une église (illustration)

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Nous sommes en 2023 après Jésus Christ. Et c’est Pâques. Traditionnellement en cette période, des adultes se font baptiser. Un geste plutôt rare par les temps qui courent.

Mais cette fois-ci, c’est un bon cru. Selon la Conférence des évêques, ils sont 28% de plus que l’année dernière à être devenus catholiques. Et chez les jeunes de moins de 35 ans, le chiffre a plus que doublé en un an !

Un regain de foi ? Une visite éclairante du Saint-Esprit ? Peut-être un peu de tout cela. Mais pas que. Des évêques lucides constatent que la majorité de ceux qui se font baptiser n’ont aucune connaissance de la foi chrétienne.

Alors quelles sont les raisons de cet engouement pour le catholicisme ? Il y en a une évidente. Se faire baptiser est d’une certaine façon faire acte de résistance. Pour les nouveaux catéchumènes, il s’agit de ne pas laisser la place à une autre religion jeune et conquérante. Ils le prouvent en devenant catholiques. Un défi qui a toute notre sympathie.