Il n’y a pas que l’immigration, l’émigration est aussi un moteur des votes populistes de droite en Europe

Au début du printemps, le Parlement européen a voté une révision de sa politique d'immigration afin de répartir plus équitablement les responsabilités entre les États membres en matière de gestion de l'arrivée des migrants et des demandeurs d'asile.

David D. Laitin est titulaire de la chaire James T. Watkins IV et Elise V. Watkins de sciences politiques à l'université de Stanford. Sa spécialité est la politique comparée. Dans ce domaine, il mène des recherches sur la culture politique, les conflits ethniques et les guerres civiles. Son expertise sur le terrain couvre la Somalie, le Nigeria, la Catalogne, l'Estonie et la France.

Rafaela Dancygier est titulaire de la chaire IBM d'études internationales à l'université de Princeton, où elle est professeur de politique et d'affaires publiques et internationales.

Toutefois, les détails de l'accord contiennent des dispositions autorisant le versement de sommes à des pays tiers pour bloquer l'entrée des demandeurs d'asile en Europe et, plus inquiétant encore, des plans préliminaires de déportations massives.

Il est clair que les partis dominants de l'UE entendent les traces des partis de droite populistes et anti-immigrés, qui ont fait des percées significatives lors des élections du Parlement européen de juin 2024, et cherchent à réduire leur attrait en limitant plus strictement le nombre de personnes autorisées à s'installer en Europe.

L'idée de regagner des électeurs en paraissant dur sur l'immigration est attrayante pour les partis établis, mais, en tant que spécialistes de la politique comparée et du comportement politique, nous pensons que cette stratégie ne rapportera pas beaucoup de voix.

Les jeunes électeurs quittent la campagne

S'il est communément admis que le succès électoral des partis d'extrême droite est dû à un rejet des nouveaux arrivants, toute cette attention portée à l'immigration occulte une autre force puissante à l'origine de cette tendance : l'émigration, c'est-à-dire le mouvement de personnes quittant une région ou un pays.

Dans une étude publiée récemment, notre équipe de recherche a établi un lien entre l'émigration des pays et l'augmentation des votes en faveur des partis populistes de droite radicale dans 28 pays européens au milieu des années 2010.

L'émigration suit une tendance bien connue dans le monde entier. À mesure que les pays se transforment en économies postindustrielles, les jeunes générations quittent les campagnes et les petites villes pour les grandes métropoles, à la recherche de meilleures opportunités d'éducation et de carrière. Ce phénomène est particulièrement répandu en Espagne, qui a perdu 28 % de sa population rurale au cours des 50 dernières années. Confrontée à un déclin similaire, l'Italie a récemment décidé de payer des personnes pour qu'elles s'installent dans ses villages qui se vident.

Les comtés des États-Unis sont également témoins d'une perte de population précipitée due à la combinaison d'une faible fécondité et de l'émigration.

Mais si de nombreuses personnes sont conscientes des ramifications économiques que cette fuite de population engendre, son impact sur les électeurs a été beaucoup moins exploré.

La montée de la droite radicale en Suède

Le cas de la Suède illustre comment l'émigration peut profiter aux populistes de la droite radicale. Entre 2000 et 2020, la population immigrée du pays est passée de 11 % à près de 20 %. Au cours de cette période, plus de la moitié des municipalités suédoises ont vu leur population diminuer, les habitants s'installant dans les grandes villes du pays, Stockholm, Malmö et Göteborg.

Longtemps dominée par des politiques centristes et de centre-gauche, la Suède est également témoin d'un changement partisan remarquable.

Le parti le plus ancien et le plus important du pays, le parti social-démocrate, a vu sa popularité décliner progressivement. Dans le même temps, les Démocrates de Suède, populistes et anti-immigrés, autrefois considérés comme un groupe marginal au passé fasciste, ont fait des progrès significatifs et détiennent désormais un cinquième des sièges au Parlement national.

En conséquence, le pays est désormais gouverné par une coalition minoritaire de centre-droit qui dépend du soutien des populistes de la droite radicale.

Alors que l'immigration est une question politique clé pour les Démocrates de Suède, nos recherches ont révélé un soutien croissant pour le parti dans des régions relativement peu touchées par l'immigration. En fait, en examinant les élections sur deux décennies, nous avons constaté que c'est dans les municipalités qui ont perdu de la population que la droite radicale a été en mesure de réaliser des gains importants.

De plus, l'immigration locale a joué un rôle beaucoup moins important dans ce succès que l'émigration locale. En suivant cinq cycles électoraux, nous avons constaté un gain persistant d'un demi-point de pourcentage de part de vote pour les Démocrates de Suède pour chaque perte de 1% de la population locale - un rythme significatif sur le long terme.

Les tendances politiques dans les régions en voie de dépeuplement

Deux facteurs clés expliquent cette dynamique. Premièrement, comme l'ont montré de nombreuses études, les personnes qui quittent la périphérie pour s'installer dans les zones urbaines sont plus susceptibles de pencher à gauche. Avec leur départ, le réservoir d'électeurs restant contient naturellement une plus grande proportion de conservateurs qu'auparavant. Mais la composition de l'électorat n'est qu'une partie de l'histoire.

Les tendances politiques des électeurs des régions en voie de dépeuplement ont également changé, passant du centre-gauche à la droite populiste. L'émigration a joué un rôle clé à cet égard. Lorsque les communautés perdent de plus en plus de personnes en âge de travailler, elles connaissent un déclin des services publics, dû à la fois à la diminution du nombre d'habitants et à la réduction de l'assiette fiscale. En conséquence, les écoles et les hôpitaux sont fermés, les transports publics sont coupés et les entreprises locales ferment.

Outre la dégradation de la qualité de vie, le fait de vivre dans un endroit que tant de gens choisissent de quitter engendre un sentiment de perte de statut chez ceux qui restent. Nos entretiens avec les dirigeants du parti social-démocrate ont révélé que les maires locaux se sentaient confrontés à une "dépression collective".

Un maire a fait remarquer : "Nous nous plaisons ici. Mais quelqu'un vient de l'extérieur et dit que vous êtes un raté si vous vivez ici... Nous luttons donc contre la perception qu'a le public de ce qu'est un individu qui réussit. Nous devons constamment travailler sur la psychologie des habitants de la municipalité".

Entre-temps, la désillusion à l'égard des partis établis constitue un terrain fertile que les partis de la droite radicale peuvent exploiter.

Baisse de la qualité de vie

Si les politiciens centristes peuvent se sentir obligés d'adopter des positions anti-immigrés en réponse, copier la rhétorique des partis de la droite radicale risque d'aliéner leur base.

En outre, nous pensons que la répression de l'immigration s'avérera probablement une stratégie politique inefficace à long terme. Le succès des Démocrates de Suède dans le dépeuplement des régions est en partie une protestation contre l'establishment politique.

Mais une fois au pouvoir, et en l'absence de solutions claires au déclin de l'économie locale et de la qualité de vie que l'émigration a déclenché, les responsables du parti seront probablement confrontés au même mécontentement des électeurs que celui qui alimente leur succès actuel.

Ironiquement, les forces qui ont renforcé l'attrait des idéologies anti-immigration de l'extrême droite - baisse des taux de natalité, pénuries de main-d'œuvre et manque de nouvelles entreprises et de nouveaux services - sont plus facilement résolues par une augmentation de l'immigration.

En suivant l'exemple de la droite et en resserrant les frontières, les partis plus proches du centre risquent de condamner les pays industrialisés à un cercle vicieux sur le plan politique.

Au contraire, les partis centristes pourraient constater qu'il est plus rentable de s'attaquer aux causes profondes du déclin démographique et de rétablir les services publics dans les zones périphériques.

Il existe déjà quelques exemples de ce type d'action. Ces dernières années, les gouvernements suédois ont mis en place et progressivement étendu un système national de soutien aux services commerciaux locaux, tels que les épiceries, dans les zones vulnérables et isolées. En 2021, l'Espagne a annoncé un plan de 11,9 milliards de dollars visant à remédier au manque de connectivité téléphonique 5G et de villes technologiquement intelligentes dans les zones rurales.

Par ailleurs, le Fonds européen agricole pour le développement rural consacre plus de 100 milliards de dollars aux efforts visant à soutenir les zones rurales dans son budget 2021-2027.

Ces mesures pourraient contrecarrer une tendance quelque peu paradoxale qui voit les partis farouchement anti-immigration gagner du terrain dans les régions les moins touchées par l'immigration.

Quoi qu'il en soit, alors que les partis européens et américains se préparent à des élections cruciales cette année, il est essentiel de comprendre l'interaction complexe entre les changements démographiques et la dynamique politique. Il est tout aussi important de reconnaître que l'émigration, souvent occultée par la rhétorique de l'immigration, est un facteur clé de la montée de la droite radicale.

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.