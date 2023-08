Il était une fois la France…

Police. Photo d'illustration

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Naguère, ou peut-être jadis, la France était un pays passablement paisible. Oh, il y a bien eu des voyous : ils réglaient leurs différends à coups de chaînes de vélo. Il y avait également des criminels. Peu nombreux, ils étaient en prison. Mais tout cela semblait très marginal.

La violence d’aujourd’hui est d’un autre type. On ne parle pas ici des règlements de comptes entre trafiquants de drogue. Ils s’entretuent entre eux. Mais c’est la loi du genre et ça se passe, comme on le dit, entre eux. Il s’agit ici d’une autre violence particulièrement sauvage et cruelle, inconnue jusqu’à lors. On tue pour un « mauvais regard ». On assassine un principal de collège. Peut-être à cause de mauvaises notes ?

On frappe à mort un homme qui reprochait à des « jeunes » d’uriner devant sa maison. Savez-vous combien de minutes il faut pour mettre à mort un homme à coups de pieds et de poings ? On viole des octogénaires. On viole de façon encore plus abjecte avec un manche de balai. On tue pour une seule raison : le plaisir de tuer ceux qui ne sont pas de la même origine que les assassins.

La cruauté leur est inhérente car ils y prennent du plaisir. Les barbares sont parmi nous. Mais pourquoi les avons-nous laissé entrer ?

PS : Pour le 15 août, jour de l’Assomption, Darmanin a demandé que la police protège les églises. Qui les menace ? Et dans quel pays vivons-nous ?