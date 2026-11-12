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ATLANTI-CULTURE

12 novembre 2026

"Haendel, Schumann, Schulz-Evler" : esquisse d’une généalogie de la Danse dans tous ses états

De : Nelson Goerner Alpha Classics CD Parution le 1er mai 2026 60 mn 19 €

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MOTS-CLES

Nelson Goerner , Alpha Classics , CD , musique , danse

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Henri Nicolas pour Culture-Tops

Henri Nicolas est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).