ATLANTI-CULTURE
12 novembre 2026
"Haendel, Schumann, Schulz-Evler" : esquisse d’une généalogie de la Danse dans tous ses états
De : Nelson Goerner Alpha Classics CD Parution le 1er mai 2026 60 mn 19 €
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MOTS-CLESNelson Goerner , Alpha Classics , CD , musique , danse
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Henri Nicolas est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
A PROPOS DES AUTEURS
Henri Nicolas est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).