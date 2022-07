"Guerre" : une résurrection "documentaire" pour comprendre la vie et l'œuvre de Céline

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

THÈME

Ferdinand vient d'être gravement blessé en Flandre en octobre 1914. Ferdinand, c'est le narrateur ; c'est aussi, sans aucun doute possible, Louis-Ferdinand Destouches, dit Louis-Ferdinand Céline, dont le récit de la convalescence, très autobiographique, est l'essence de ce roman ressurgi du passé.

Ferdinand, c'est un brigadier, un homme honnête et simple. Son bras blessé, ses vacarmes dans sa tête, le souvenir du cauchemar des combats, les compagnons d'ambulance, d'hôpital, de turne, l'infirmière L'Espinasse, trop entreprenante, le Lazaret, Cascade et Angèle, un Rosbeef très compréhensif, tout un petit monde très "bitard", se débat autour de lui, pour oublier la guerre, ses lâchetés, la mort qui tonne au loin. Dans un langage très direct et sans filtre, Ferdinand raconte ces quelques mois de convalescence qui ont précédé son départ pour l'Angleterre, au printemps 1915.

POINTS FORTS

Le principal point fort de Guerre est la résurrection de ce roman, écrit probablement en 1934 (Après Voyage au bout de la nuit), volé en 1944, retrouvé en août 2021.

Son caractère autobiographique, la noirceur du souvenir, la spontanéité d'écriture dans une langue unique, aussi argotique qu'impudique - tout dans ce roman évoque l'œuvre de Céline.

La ressemblance avec les personnages réels ou imaginaires, les événements, les circonstances se retrouveront mis en scènes dans des romans plus aboutis, en particulier Voyage au bout de la nuit , Mort à Crédit, Casse Pipe, La volonté du roi Krogold, Guignol's Band…

A noter aussi un petit dictionnaire des termes argotiques, abondants et amusants dans le récit ; vous ferez, pour eux, sans doute, quelques aller et retour vers les pages de fin.

Vous y trouverez aussi un répertoire des personnages, très intelligemment conçu car il fait le pont entre le roman et les personnages des autres œuvres de Céline.

QUELQUES RÉSERVES

Premier jet, ce roman ne m'a pas paru aussi abouti dans son écriture que l'incomparable Voyage au bout de la nuit, ou quelques autres Mort à Crédit etc.

Mais lisez le paragraphe suivant pour comprendre que cela est plus une déception personnelle qu'un véritable reproche !!

ENCORE UN MOT...

"Le présent manuscrit ayant disparu en 1944, au grand dam de son auteur, il est impossible de savoir ce que Céline en aurait fait. Mais tous ces éléments permettent de l'inscrire de façon cohérente dans son œuvre et dans la chronologie qui en forme la trame narrative. Guerre comble un vide sur un épisode capital de la vie et de l'œuvre de l'écrivain, avec un récit qui, s'il est le premier jet, est largement représentatif de son écriture." P 174/175

Formulé autrement, je dirais que ce roman sorti intact du passé est intéressant par sa liberté et sa spontanéité d'écriture, l'expression des ravages psychologiques des combats - on dirait aujourd'hui les syndromes post traumatiques de l'auteur - l'exaltation du sexe comme échappatoire à la mort et à la peur qui rodent. Sa valeur "ajoutée" est renforcée par la très utile re-mise en perspective qu'en ont faite en ouverture et en fin d'ouvrage, François Gibault (spécialiste et exécuteur testamentaire de Céline) et Pascal Fouché (historien), ce dernier exposant quelques feuillets et les partis pris de transcription du manuscrit qu'il a fallu déchiffrer autant que remettre en ordre.

A noter que les éditions Gallimard organisent une exposition intitulée, Céline, les manuscrits retrouvés, à la Galerie Gallimard à Paris, du 6 mai au 16 juillet 2022.

UNE PHRASE

- "Top, que j'ai dit, le vent souffle Ferdinand, pare ta galère, laisse les cons dans la merde, laisse toi pousser, croye plus à rien. T'es cassé plus qu'aux deux tiers, mais avec le bout qui reste tu vas encore bien te marrer, laisse toi souffler debout par l'aquilon favorable. Dors ou dors pas, titube, trombone, chancelle, dégueule, écume, pustule, fébrile, écrase, trahis, ne te gène guère, c'est une question de vent qui souffle, tu ne seras jamais aussi atroce et déconneur que le monde entier. " P 100

- "Le canon de là on l'entendait presque plus. On s'est assis sur un remblai. On a regardé. Loin, loin, c'était toujours le soleil et les arbres, ce serait le plein été bientôt. Mais les taches de nuages qui passaient restaient longtemps sur les champs de betteraves. Je le maintiens, c'est joli. C'est fragile les soleils du Nord. […]

Par les sillons par-ci par-là un paysan soulevait le paysage avec son cul. Ca fouillait la betterave.

- Elles sont énormes aux environs de Peurdu- sur-la-Lys, j'ai remarqué.

- Viens, qu'il a dit Cascade. On va voir jusqu'où ça va ?

- Jusqu'où quoi, que j'ai fait bien surpris forcément.

Ca me paraissait pas bien raisonnable dans notre état d'aller se promener pour le plaisir.

- J'irai pas loin, que j'ai fait." P 122

L'AUTEUR

Louis-Ferdinand Destouches, dit Louis-Ferdinand Céline, est un des écrivains français majeurs du XXème siècle, mort en 1961. Médecin de formation, il produit une œuvre abondante et sombre (Mort à Crédit, Casse Pipe, Voyage au bout de la nuit, prix Renaudot en 1932, l'année de sa publication, Trilogie Allemande…). Son antisémitisme, exprimé dans plusieurs romans et pamphlets avant et pendant la Seconde Guerre mondiale (Bagatelle pour un massacre, Les Beaux draps etc.) fait encore polémique. Il n'en demeure pas moins l'un des écrivains les plus influents de la littérature du XXème siècle.

A découvrir, peut être, la version en roman graphique (et son texte intégral) du Voyage au bout de la nuit, mis en scène et dessiné par Jacques Tardi.

Une symbiose particulièrement réussie entre le texte et le dessin.