TRAITE HUMAINE
17 novembre 2026
Guerre en Ukraine : quand des « combattants forcés » sont enrôlés sous de faux prétextes
L’Ukraine a récemment capturé son premier prisonnier de guerre indonésien. Selon le projet public ukrainien I Want to Live (« Je veux vivre »), cet homme de 49 ans originaire de Java s’était vu promettre un emploi dans le secteur de la construction en Russie, avant de réaliser qu’il avait été enrôlé dans l’armée alors qu’il était transporté vers Donetsk.
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Cette histoire n’est pas un cas isolé. Depuis que le président Vladimir Poutine a annoncé son soutien à un plan visant à recruter des étrangers pour rejoindre ses forces en mars 2022, des centaines de personnes originaires d’Asie du Sud, d’Asie du Sud-Est, d’Asie centrale et d’Afrique ont combattu aux côtés des Russes en Ukraine.
Nombre de ces combattants sont des mercenaires. Mais d’autres, comme le ressortissant indonésien capturé, se sont rendus en Russie sur la promesse d’emplois civils ou de places à l’université, sans savoir qu’ils seraient envoyés sur le front.
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Matilda Gillis est membre et professeure adjointe de droit au St John's College de Cambridge, ainsi que chargée de cours associée à la faculté de droit de Cambridge.
Matilda Gillis est membre et professeure adjointe de droit au St John's College de Cambridge, ainsi que chargée de cours associée à la faculté de droit de Cambridge.