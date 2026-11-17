Cette histoire n’est pas un cas isolé. Depuis que le président Vladimir Poutine a annoncé son soutien à un plan visant à recruter des étrangers pour rejoindre ses forces en mars 2022, des centaines de personnes originaires d’Asie du Sud, d’Asie du Sud-Est, d’Asie centrale et d’Afrique ont combattu aux côtés des Russes en Ukraine.

Nombre de ces combattants sont des mercenaires. Mais d’autres, comme le ressortissant indonésien capturé, se sont rendus en Russie sur la promesse d’emplois civils ou de places à l’université, sans savoir qu’ils seraient envoyés sur le front.

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