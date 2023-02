Un camp de réfugiés, en Tchétchénie, utilisé comme camp de filtration dans les années 2000.

Le milieu du XXe siècle a vu une sinistre prolifération de sites de captivité de masse. Le Goulag soviétique et les camps de concentration nazis sont les plus connus. Avant ceux-ci, il y avait ailleurs des exemples majeurs d'incarcération de masse, tels que les camps de «reconcentración» de la guerre hispano-américaine, ou les camps «d'internement» et de «transit» de la guerre des Boers.

Au cours des deux guerres mondiales du siècle, une série de camps ont vu le jour pour les «étrangers ennemis», pour les prisonniers de guerre et pour les personnes déplacées.

Sur d'autres continents, il y avait d'autres formes d'incarcération de masse, parfois pour d'autres raisons. En 1915, puis en 1932, des camps de concentration ont été construits dans la région brésilienne de Ceará. Ces soi-disant « corrals de la pauvreté » étaient des enclos pour empêcher les ruraux pauvres de chercher une vie meilleure dans les villes. Selon Raphael Tsavkko Garcia, "Le but des camps et de leurs emplacements était d'empêcher les gens d'atteindre la capitale, mais ils ont également été utilisés comme justification de la 'modernisation' et de 'l'embellissement' de la ville basée sur l'idée du darwinisme social ou la « survie du plus fort », c'est-à-dire que certaines personnes étaient naturellement meilleures que d'autres, et le préjugé profondément enraciné selon lequel les populations rurales seraient paresseuses et moins productives, et donc responsables de leur propre situation.»

L'un des nombreux chocs de l'éclatement de la Yougoslavie a été l'apparition des camps de concentration en Bosnie au début de 1992. Le monde a été horrifié par des images d'hommes émaciés au crâne rasé - sûrement pas le retour des camps de concentration en Europe ? Pendant trois ans, des centaines de sites seront utilisés comme camps en Bosnie. Certains, comme Omarska, gagneraient une reconnaissance internationale et une notoriété justifiée. Les sites allaient des installations militaires aux hôtels en passant par les écoles. Les pratiques d'abus et de violence étaient une constante, quel que soit le bâtiment.

L'invasion à grande échelle de l'Ukraine par les forces russes en février 2022 a placé les soi-disant «camps de filtration» sous le regard du public. Le terme a déjà été utilisé dans les deux guerres de la Russie en Tchétchénie, mais il est d'époque stalinienne.

En 1945, plus de 5 millions de citoyens soviétiques se trouvaient en dehors de la frontière occidentale de l'URSS. Ces Soviets comprenaient des survivants des camps de prisonniers de guerre et des programmes de travail des esclaves, des collaborateurs (contraints et volontaires) et divers civils émigrés. Rapatriés avec ou sans leur consentement, ils ont été traités avec une profonde méfiance et placés dans des «camps spéciaux du NKVD». Considérés comme distincts des camps du Goulag, les camps de filtration leur ressemblaient néanmoins et étaient généralement placés à proximité de centres industriels pour lesquels les internés pouvaient fournir une main-d'œuvre gratuite pendant le traitement de leurs dossiers. Contrairement au Goulag, ces camps de filtration ont été démantelés en 1946.

Il existe maintenant une série de ces camps dans des régions de l'Ukraine qui sont occupées et illégalement annexées par la Russie. Des organismes tels que le Kharkiv Human Rights Protection Group et le Yale Humanitarian Research Lab ont essayé de surveiller les activités de ces camps aussi précisément que possible avec les informations disponibles.

Le Yale HRL a publié un rapport en août 2022 affirmant « avec une grande confiance » l'existence de 21 camps de filtration dans l'oblast de Donetsk. Ils différencient en outre quatre fonctions distinctes, si elles sont liées; enregistrement, détention, interrogatoire secondaire et détention.

La justification russe du processus de filtrage est de trouver et de "détenir tous les bandits et fascistes". Cela signifie en pratique l'arrestation et la détention arbitraires d'un grand nombre de civils ukrainiens.

Les hommes sont recherchés pour tout tatouage qui pourrait montrer une allégeance politique ou des ecchymoses révélatrices qui pourraient indiquer une action militaire. Le contenu des téléphones est fouillé, des données personnelles sont saisies et des questions intimidantes sont posées aux détenus dans le but de détecter la loyauté politique. Les gens peuvent être détenus jusqu'à 30 jours – pourtant, malgré des conditions horribles, les Russes considèrent ces camps comme des lieux de «détention administrative», et non de punition.

Le programme Compatriote

Pour le militant des droits de l'homme Pavel Lisyansky, ces camps ressemblent de manière inquiétante à ceux établis par le gouvernement chinois pour "rééduquer" les Ouïghours. Le programme de rééducation russe s'appelle – sérieusement – «dénazification». Dans une interview à Current Time, Lisyansky établit un lien entre ce déplacement forcé de population et le programme « Compatriote » (sootechestvenniki) de la Fédération de Russie. Il s'agit d'un effort du gouvernement pour étendre l'influence russe sur ses populations minoritaires dans les pays voisins - le soi-disant Ruskii Mir, ou même pour rapatrier les Russes qui vivent en dehors de ses frontières.

Cependant, pour Lisyansky, sootechestvenniki est un effort raciste sale pour repeupler les zones rurales éloignées de la Russie avec des personnes d'apparence slave, comme une contre-force aux minorités ethniques. Ainsi, la « réinstallation forcée à l'Est » est à l'ordre du jour ; L'Europe a déjà vu cela.

Officiel, non officiel

L’étude du Kharkiv Human Rights Protection Group a révélé que les sites de filtration russes peuvent être divisés en sites officiels et non officiels. Les sites officiels comprennent des prisons, des écoles et des bâtiments administratifs, des lieux peu propices à la présence humaine. Cela dit, il convient de garder à l'esprit que l'un de ces sites officiels était la prison d'Olenevka, qui a été détruite en juillet et a fait plus de 50 morts.

Quant aux sites non officiels, ils comprennent des caves, des garages, des remises, des lieux totalement impropres à l'habitation humaine, a fortiori à plus long terme. Ils manquent même de l'essentiel comme l'éclairage, l'eau, le chauffage et les toilettes. Human Rights Watch a publié un rapport à ce sujet en septembre 2022.

« Dans les villages de Bezimenne et Kozatske dans la DNR, près de 200 personnes ont été effectivement internées après avoir terminé le processus de filtration et ont reçu des « reçus de filtrage », indiquant qu'elles avaient terminé le processus avec succès. Pendant plus de 40 jours, le personnel du DNR a refusé de rendre leurs passeports et les a empêchés de quitter le village, où ils se sont réfugiés dans des écoles locales ou un centre culturel dans des conditions insalubres avec de maigres rations alimentaires.

Le même reportage a interrogé des personnes qui ont fui Marioupol ; «Beaucoup ont décrit la peur, le désespoir et l'impuissance qu'ils ressentaient lorsqu'ils se rendaient aux points de filtration. Ils ne savaient pas ce qui les attendait, mais ils savaient que retourner à l'horreur de Marioupol n'était pas une option, et ils pensaient que la seule façon de leur permettre de fuir les hostilités et le danger était de suivre le processus.

Une hache à deux lames

Le processus de filtration présente non pas une, mais deux horribles options. Ne pas passer la filtration signifie l'emprisonnement, la torture, voire l'exécution. Le passage de la filtration n'est cependant pas une raison de soulagement. Les personnes reçoivent leur « récépissé de filtrage » prouvant qu'elles ont réussi. Cependant, ils risquent alors immédiatement d'être expulsés vers d'autres régions contrôlées par la Russie, ou même profondément à l'intérieur de la Russie. Selon le rapport de Yale HRL, « des témoins décrivent avoir été contraints, informés qu'ils n'ont pas d'autre choix, ou induits en erreur sur leur destination finale, tandis que d'autres partent volontairement ».

Selon Reuters, fin septembre 2022, entre 900 000 et 1,6 million d'Ukrainiens avaient été expulsés de force vers la Russie. Ce chiffre comprend un grand nombre d'enfants. La Russie a ses propres chiffres, admettant que 400 enfants ukrainiens ont été adoptés par des familles russes – un chiffre ridiculement bas (voir le Guardian du 5 janvier 2023). La campagne vise à démontrer l'impuissance et la vulnérabilité des Ukrainiens en tant que groupe, voire à nier leur nationalité. La pratique est généralisée et systématique. La grande majorité des personnes qui se sont retrouvées dans les territoires occupés, ou dans les territoires traversés par les troupes russes, ont été victimes de filtrage.

Étant donné que la procédure de filtrage n'est pas réglementée par la loi et ne garantit pas les droits, il est impossible de prévoir le sort des personnes qui ont été filtrées et expulsées. Certains, peu nombreux, ont pu s'échapper de Russie. En règle générale, ceux qui s'échappent ont des moyens financiers et un réseau personnel de parents et de bénévoles pour les aider. Pour les plus pauvres, ce n'est pas une option, ils restent là où ils sont placés par les autorités russes.

Nous pensons que la filtration est une pratique particulièrement horrible, une forme de génocide hybride. À défaut, cela signifie la détention, la torture possible, voire la « disparition ». Le passer peut signifier devenir victime d'un énorme et ignoble projet de nettoyage ethnique.

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Riddle Russia. L'article original est à découvrir ICI