Guerre des forêts : les arbres se battent eux aussi pour leur espace vital

Le Dr Clatterbuck s'intéresse principalement à la dynamique des peuplements forestiers, en se concentrant sur les changements écologiques dans la composition des espèces, la structure et le développement des peuplements au cours de la succession forestière et à la suite d'une perturbation forestière. Ses études portent sur la sylviculture des feuillus, en particulier des espèces de chênes, depuis l'obtention de la régénération jusqu'aux traitements intermédiaires des peuplements et à la réhabilitation des peuplements de coupe indésirables. Il s'intéresse également à la sylviculture des peuplements mixtes de pins à feuilles courtes et de feuillus, y compris l'écologie des perturbations.