Greta Thunberg s’engage pour la Palestine…

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

On l’avait oubliée. Peut être que l’on s’en était lassée. Peut-être que ses parents avaient cessé de la manipuler. Greta Thunberg, on le sait, n’a plus toute sa tête.

Elle était connue comme une pauvre fille qui n’avait plus toute sa tête. On l’avait vue alors traverser l’Atlantique sur un bateau à voile, donc non polluant. On l’avait entendue se battre contre le CO2. Des dizaines de milliers de jeunes s’étaient enthousiasmés pour son combat en faveur du climat.

Pour elle, on avait de la sympathie.

Puis elle avait disparu et elle est revenue pour une autre cause : la Palestine. Pendant un meeting à Amsterdam, on l’a entendue crier “free Palestine” et “stop au génocide à Gaza”.

De quoi s’étonner ! La malheureuse pense que le Hamas est bon pour le climat ! Elle pense que si les valeureux combattants du Hamas ont détruit les kibboutz avoisinants, c’est parce qu’ils étaient polluants. Elle sait que les Israéliens, pour leur agriculture intensive, utilisent des OGM. Alors que les Palestiniens pour faire pousser leurs oliviers refusent tout usage du glyphosate.

Quand, selon elle, Israël disparaîtra pour laisser la place à la Palestine tout ira bien.

Une question : pourquoi Greta Thunberg n’est pas voilée ?