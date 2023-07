Greta Gerwig a fait de son Barbie un classique de la "bimbo féministe" (et non, ce n'est pas un oxymore)

Ryan Gosling et Margot Robbie lors de la présentation du film "Barbie" à Londres, le 12 juillet 2023.

L'article suivant contient des spoilers pour Barbie.

Pour certains, Barbie est la "girlboss" ultime - elle est glamour, prospère et possède sa propre DreamHouse. Pour d'autres, Barbie représente un stéréotype féminin dépassé - une "bimbo blonde dans un monde fantastique", selon la chanson à succès d'Aqua en 1997, Barbie Girl.

Il suffit de demander à l'homme au mégaphone qui se tenait devant la projection de presse du nouveau film de Barbie à laquelle j'ai assisté à Leicester Square. Protestant avec véhémence contre le film, il a insisté sur le fait que Barbie est un mauvais modèle et un danger pour les jeunes femmes.

Mais Barbie s'intègre parfaitement dans le répertoire d'histoires centrées sur les femmes de la réalisatrice Greta Gerwig, qui comprend deux films de passage à l'âge adulte nominés aux Oscars, Ladybird (2017) et Little Women (2019). Gerwig est une cinéaste féministe dont les personnages sont curieux, transgressifs et rebelles à leur situation restrictive. Barbie ne fait pas exception.

Le film suit Barbie stéréotypée (Margot Robbie), dont la vie parfaite à Barbieland s'effondre progressivement parce que les humains qui jouent avec elle dans le monde réel sont tristes. Ses pieds cambrés de Barbie deviennent plats, elle a de la cellulite sur ses cuisses et est troublée par des pensées de mort.

Avec l'aide de Weird Barbie (Kate McKinnon) - au style comique comme si un enfant "jouait trop fort avec elle" - Barbie stéréotypée est chargée d'entrer dans le monde réel pour trouver sa famille humaine et résoudre ses problèmes.

Le film s'ouvre sur une parodie d'une scène célèbre de 2001 : L'Odyssée de l'espace (1968) de Stanley Kubrick. Le monde est plongé dans le désarroi lorsqu'une poupée Barbie géante atterrit dans le désert comme un OVNI. À travers la formidable narration d'Helen Mirren, on nous dit que les habitants de ce désert aride sont une horde de petites filles qui n'ont que des poupées pour jouer avec. Les filles sont libérées par l'arrivée de leur nouvelle amie excitante et, lassées de jouer aux mères, elles cassent pour de bon leurs fades poupées.

Cette ouverture positionne Barbieland comme une utopie féministe. À Barbieland, les femmes peuvent tout faire : devenir présidente, remporter des prix littéraires et organiser de fabuleuses fêtes.

Barbie dans le monde réel

Le point de vue de Gerwig sur Barbie est opportun. Mes recherches explorent la récente réappropriation féministe de la figure « bimbo ». Sur TikTok, la tendance #Bimbo voit les créateurs de contenu féminins récupérer l'étiquette et l'esthétique "bimbo" autrefois péjoratives. Au lieu d'abandonner la féminité pour réussir dans une société patriarcale, le féminisme bimbo embrasse la féminité tout en soutenant l'avancement des femmes.

Dans le monde réel, Barbie est choquée de constater que les choses sont un peu différentes de celles de Barbieland. Elle est harcelée alors qu'elle fait du patin à roulettes et est appelée par des ouvriers du bâtiment de sexe masculin. Une enquête de 2021 a révélé que les quatre cinquièmes des jeunes femmes au Royaume-Uni ont été harcelées sexuellement dans les espaces publics. Alors que Barbie dit se sentir "mal à l'aise" dans ces situations, Ken (Ryan Gosling) se sent "admiré".

Lorsque Barbie retrouve sa famille humaine, elle rencontre l'hostilité de sa fille adolescente Sasha, qui prétend que Barbie n'est rien de plus qu'une "bimbo professionnelle" dont le corps parfait et le style de vie privilégié font que les femmes se sentent mal dans leur peau depuis des décennies.

Comme de vraies femmes, Barbie est confrontée à l'objectivation et à la critique. Le film connaît son public et fait des commentaires intelligents et précis sur les expériences des femmes.

Droits de Ken

À Barbieland, le petit ami de Barbie qui vit sur la plage est "juste Ken". Dans le monde réel, il découvre une société où les hommes règnent en maîtres. Il ne faut pas longtemps avant que l'innocence attachante de Ken ne soit entachée par un concept nouveau là d'où il vient : le patriarcat.

Ken devient intoxiqué par la domination masculine et le film profite de chaque occasion pour le ridiculiser. Ryan Gosling excelle dans ces moments de comédie. À un moment donné, Ken fait irruption dans un hôpital et exige d'effectuer une intervention chirurgicale alors qu'il n'a aucune qualification - autre que d'être un homme bien sûr.

De retour à Barbieland, Ken applique sa propre vision du patriarcat. Tous les soirs, c'est la "soirée des garçons". Chaque Barbie existe pour être lorgnée, servir des bières et nourrir les ego fragiles des hommes. Sous le règne de Ken, l'ancienne présidente de Barbieland sert des boissons aux machos sur la plage. La Cour suprême entièrement féminine est rétrogradée à une équipe de cheerleading.

Dans son livre de 2020 Men Who Hate Women, la fondatrice du projet Everyday Sexism Laura Bates examine ce qu'elle appelle la « manosphère ». En d'autres termes, les nombreux visages de la misogynie radicale dans la société moderne, des militants des droits des hommes aux incels.

Dans son portrait des Kens, le film de Gerwig affronte de front la manosphère. Tout comme les hommes qui sont endoctrinés dans ces groupes radicaux, les Kens sont amenés à croire que leurs droits sont éclipsés par ceux des femmes et se retrouvent à se conformer aux stéréotypes masculins toxiques pour retrouver un sentiment de contrôle.

La Barbie de Gerwig fait un travail remarquable en exposant à quel point l'idéologie patriarcale est préjudiciable à la société. Si le film plaît évidemment aux femmes, ce sont les hommes qui ont vraiment besoin de le regarder. Barbie fait valoir un point que Leicester Square-megaphone-man a vraiment besoin d'entendre : ce n'est pas une poupée Barbie qui menace les droits, les opportunités et la sécurité des femmes - c'est le patriarcat.

Barbie est l'un des films les plus surprenants et les plus audacieux de l'année. Ce qui aurait pu être un flop frivole réussit à être un film substantiel, important et poignant – ainsi qu'un plaisir formidable à regarder.

Cet article a été publié initialement sur le site The Conversation : cliquez ICI