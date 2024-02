Geert Wilders en quête d’une coalition non conventionnelle pour former son gouvernement

Près de trois mois après la victoire du populiste aux élections, le pays est toujours dans l'impasse politique. Un intermédiaire fraîchement nommé a du pain sur la planche.

Plusieurs partis politiques néerlandais ont soutenu le populiste Geert Wilders pour qu'il tente à nouveau de former un gouvernement.

Près de trois mois après une élection confortablement remportée par le parti national-conservateur de Wilders, le Parti pour la liberté (PVV), les discussions sur ce nouveau gouvernement doivent être relancées, après qu'un partenaire potentiel majeur s'est soudainement désisté.

Depuis la victoire de son parti le 22 novembre avec un quart des voix, M. Wilders a tenté de former une coalition avec le Parti populaire de la liberté et de la démocratie (VVD) de centre-droit du Premier ministre sortant Mark Rutte, le Nouveau contrat social (NSC) centriste et le mouvement populiste agraire Farmer-Citizen (BBB). Cela lui aurait permis d'obtenir une confortable majorité de 88 sièges sur les 150 que compte la chambre basse.

Le rêve de M. Wilders - et de la majorité des électeurs, qui souhaitaient qu'une telle coalition conservatrice se concrétise - a toutefois été anéanti par la décision du leader du NSC, Pieter Omtzigt, de se retirer, ce qui a rendu impossible la formation d'un gouvernement de droite disposant d'une majorité parlementaire.

Aujourd'hui, les parties concernées envisagent une forme de gouvernement moins conventionnelle afin d'éviter de nouvelles élections. Bien que désastreuse pour le pays, qui a besoin d'une coalition forte à la tête du pays, cette solution donnerait, ironiquement, encore plus de poids à Wilders.

La popularité du parti de M. Wilders n'a cessé de croître au fil des sondages. Selon l'un d'entre eux, il pourrait remporter 52 sièges si de nouvelles élections étaient organisées, soit 15 de plus que les 38 sièges qu'il avait obtenus lors des élections.

"Toutes les options sont sur la table en ce qui me concerne", a déclaré M. Wilders lors d'un débat parlementaire mercredi, alors qu'il soulignait une nouvelle fois sa volonté de diriger une nouvelle coalition en tant que premier ministre. "Nous n'optons pas pour de nouvelles élections, nous voulons assumer nos responsabilités.

Les options envisagées comprennent un gouvernement minoritaire (auquel le CNS apporterait son soutien sans y participer) ou un accord plus souple dans lequel les partis soutiendraient chaque politique au cas par cas.

Cette dernière option a été explicitement soutenue par le NSC et le VVD, bien que ni l'un ni l'autre ne sache exactement à quoi cela ressemblerait.

"C'est quelque chose de nouveau, pour lequel je n'ai pas de modèle", a admis Dilan Yesilgoz, chef de file du VVD, ajoutant qu'elle préférerait des accords de base entre les partis, axés sur les finances publiques - dont l'état désastreux, si l'on en croit la déclaration de Pieter Omtzigt, chef de file du NSC, est la raison pour laquelle son parti s'est retiré en premier lieu.

Pieter Omtzigt, chef du NSC, a invité les partis à présenter leurs idées sur une éventuelle coalition dans les prochaines semaines.

Plusieurs autres partis, dont l'alliance travailliste-gauche verte (PvDA) dirigée par Frans Timmerman, le parti libéral D66 et le parti chrétien-démocrate CDA, se sont montrés moins ouverts à la suggestion de M. Omtzigt.

Wilders a proposé un nouvel intermédiaire pour le prochain cycle de négociations de coalition, Kim Putters. Comme son prédécesseur, Ronald Plasterk, M. Putters est également issu du parti PvDA.

Lors d'une conférence de presse tenue jeudi, M. Putters a déclaré que le paysage politique néerlandais était "délicat" et qu'il avait l'intention de s'entretenir avec tous les chefs de parti, même ceux qui ne participent pas à une coalition.

Son objectif principal est de déterminer quelles formes de gouvernement bénéficient du plus large soutien, car il est important "que nous connaissions les points de vue des uns et des autres à ce sujet", a-t-il déclaré.

Le temps n'est cependant pas son ami. Après la fin des vacances parlementaires le 26 février, il dispose d'un délai de quatre semaines pour faire son travail et offrir aux Néerlandais le gouvernement conservateur qu'ils désirent désespérément et dont ils ont besoin de toute urgence.

