Atlantico Business

Frédéric Bastiat : « Au lieu de glorifier l’Etat providence, on ferait mieux de libérer le marché »

La France s’asphyxie et en oublie les leçons de Frederic Bastiat. « Le but d’un système économique est d’apporter la prospérité au plus grand nombre. Le moyen d’y parvenir c’est la liberté laissée à l’individu, de s’organiser ».