France en récession mais France en vacances. Le paradoxe Gaulois

Bouchon à l’aller et au retour des congés de février. La Gaule est la terre du paradoxe total. En quasi récession, victime d’une inflation galopante et d’un prix à la pompe qui donne l’impression à l’automobiliste de faire le plein au caviar, mais tout le monde (plus de 17% des français) est en congés, au ski, chacun aligné devant les tire-fesses comme on attend son métro, ce qui évite de trop changer ses habitudes, mais un peu quand même, car les communes de Montagne n’ayant pas Hidalgo à leur tête, aucune ligne à contresens pour les vélos ou les piétons n’a été prévue sur les pistes de ski.

Cela fait une respiration dans l’ubuesque pour les Parisiens. Hidalgo transforme Paris en farce, insulte la démocratie en prenant des décisions basées sur le vote de moins de 10% de la population, les plus nocifs et inoccupés, les plus frustrés, et s’attaque même à l’Arc de Triomphe, au lieu de commencer par entretenir nos joyaux comme la Tour Eiffel, qui part en lambeaux grâce à sa brillante gestion (c’est la Marie de Paris qui gère la Tour, Gustave doit se retourner dans sa tombe..).

Cela fait un peu d’argent à la SNCF qui en a bien besoin, aux commerçants aussi, qui ont vécu la félicité absolue de la politique Macron/Castex pendant le Covid avec ses stations ouvertes mais ses remontées fermées, une bonne farce qui restera dans les annales, au sens propre comme figuré, si je puis me permettre ce mauvais jeu de mot… !

Pour moi qui suis entrepreneur, j’ai vu depuis 2 semaines, le nombre de mes RV avec la France chuter de près de 60%. Ma banque qui me promet depuis quelques semaines la mise en place d’une ligne Dailly, est en congés, pas de comité de décision, mes clients surfent mais plus sur le net, les décisions sont repoussées de 2 à 3 semaines, parfois les paiements. Ils ne nous laissent que les plus mauvais, nos Ministres, qui malheureusement ne nous font pas de vacances et restent à leur poste. Dommage, leur absence ferait une respiration loin de la médiocrité. On pourrait enfin éviter leurs mauvais mots, et leurs véritables maux, éviter leurs idées irréalistes, retournement de veste, débats pitoyables et gestion pitoyable des crises en cours.

En congés, on pourrait éviter ainsi des réunions au sommet (du ridicule certainement) permettant d’évoquer l’envoi de troupes terrestres en Ukraine. Des interviews nous annonçant des coupes budgétaires, qu’une politique éclairée pendant le Covid, aurait permis d’éviter. Des camouflets aux Paysans, qui voient 50 milliards partir en Ukraine sous forme d’armes destinées à tuer, au lieu de venir dans la poche de ceux qui en ont besoin pour vivre. Il faudrait revoir la politique des congés en France. Faire comme aux USA, Noël/Thanksgiving, spring break et puis l’été, et terminé. Fini la pause toutes les 6 semaines, qui me donne l’impression que mes interlocuteurs cumulent 12 semaines de congés par an. Et sont obligés de rattraper le retard ensuite au prix de dépressions et burn-out.

Et en même temps (expression Macronienne) on obligerait les Ministres à partir toutes les 6 semaines, pour préserver la santé mentale des Français, qui n’auraient plus l’obligation de subir ce cirque médiatique. On améliorerait la santé mentale des français plus durablement qu’en les laissant partir toutes les 6 semaines gambader dans la poudreuse, venir ici à Miami, où ils sont arrivés en masse encore cette année, ou partir en stage de paddle à l’autre bout du monde.

Pendant ce temps la Chine travaille, elle. Certainement trop, mais la réalité économique étant ce qu’elle est, et n’ayant pas la « chance » d’avoir la CGT pour les « protéger », les travailleurs et cadres chinois travaillent principalement 6 jours sur 7, à un coût plus bas, pendant que nous gambadons dans les prés. Mon propos n’est pas de prôner un régime Chinois en France, mais si nous voulons avoir un avenir dans ce monde, il faudra un moment ou un autre, reposer la question du temps de travail. Je ne doute pas du charme de la semaine de 4 jours proposées par les hippies du 21ème siècle, si au moins elle se fait sans réduction du temps de travail, mais quand vous voulez avoir des leaders de l’automobile électrique Français ou Européens, ce n’est pas en travaillant moins que nous pourrons résister à cette concurrence qui va nous dévaster totalement. Les Nio, BYD et autres vont envahir le monde, ce qui est une autre façon de dire que ceux qui travaillent vont anéantir les cigales en train de danser ou skier.

Le travail n’est pas tout dans la vie, et atteindre un degré de richesse permettant une véritable qualité de vie est souhaitable, oui, mais nous, nous avons pris la tête de la course à l’extrême. Totalement hors-pistes. Nous sommes de plus en plus pauvres, mais nous continuons à partir en congés, c’est un peu l’orchestre qui continue à jouer pendant que le bateau coule ! Revoyez le Titanic. Mais à la fin, proche, ils meurent dans des conditions aussi atroces que les autres. Ils ont juste profité un peu plus longtemps. Il faudra travailler plus longtemps et plus longtemps !! Des semaines plus longues (sauf pour les cadres, ils sont déjà au bord de la rupture) et une retraite plus tardive. Celle que nous avons décidée est bien en dessous du nécessaire.

La France de la croisière s’amuse m’inquiète. Il semble que tout le monde regarde le bateau couler, mais n’en a que faire. Désabusés ? Résignés ? Aveugles ? Difficile de comprendre. C’est la même chose sur tout, y compris sur l’IA. On sait qu’il faut être les meilleurs pour survivre, l’Ukraine obsède la CEE, le présent reste sa référence temporelle, mais son avenir semble ne pas l’intéresser. On nous dit que le rôle de l’Europe est de préserver le modèle démocratique, la vie humaine, alors pourquoi ne pas intervenir au Soudan ? Si notre rôle est de réparer l’injustice, pourquoi est-elle tolérable quand elle est « blanche » et sans intérêt quand elle est « noire ». Nous ne sommes décidément pas à un paradoxe près.

Le dernier en date, confier à Awa Nakamura, qui massacre la langue française et réussit à faire fortune sans prononcer un mot qui ne ressemble à une langue ou patois recensé en France, pour chanter Piaf aux JO. Quelqu’un peut croire cela ? Moi, voir MC Solar, qui manie avec une dextérité rare la langue Française, reprendre Brel ou Brassens, ne me choquerait pas, bien au contraire, mais la chanteuse de « chui pas ta putain djadja.. »…. je sais pas vous, mais cela m’évoque assez peu Piaf. Ou alors Piaf après avoir été frappée par Cerdan, ce qui n’est jamais arrivé. Paradoxe Gaulois, un sujet d’étude à méditer pour l’avenir, quand nous serons tous au chômage et aurons tout le temps de réfléchir à joindre l’inutile au désagréable.