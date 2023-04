Faux ongles et vrais problèmes : ces violentes allergies que déclenchent les produits utilisés en manucure

La pose de faux ongles sous forme de gel ou de vernis à ongles semi-permanent n'est pas sans risques

Le Dr Sophie Silcret-Grieu est allergologue à l'Hôpital Trousseau - Centre de l'asthme et des allergies, à Paris.

Atlantico : Il y a eu des alertes au Royaume-Uni sur des allergies provoquées par des produits utilisés en manucure. Quelles sont les causes de ces allergies ?

Sophie Silcret-Grieu : Cette pratique est de plus en plus fréquente en onglerie : cela consiste à poser de faux ongles sous forme de gel ou de vernis à ongles semi-permanent. Ce sont en réalité des acrylates, des résines qui se polymérisent sous la lumière. Ce sont les mêmes produits utilisés par les dentistes pour le plombage. Une fois que le produit a durci, il n’est pas trop allergisant car il n’y a plus de particules libres. C’est à l’état liquide que c’est dangereux, avec des molécules libres qui sont allergisantes.

Les professionnels – employés dans les salons de manucure – ont un contact direct avec le produit qu’ils doivent mélanger avant la polymérisation. Ces produits sont dorénavant accessibles aux particuliers, donc bon nombre de personnes les manipulent au quotidien. Si la personne n’est pas bien protégée, le contact peut être progressivement allergisant et irritant. La pulpe des doigts peut même être touchée.

Avec cette multiplication des salons, il y a de plus en plus de professionnels, qui ne sont pas forcément bien formés pour prendre toutes les précautions...

Il faut des gants qu’il faut renouveler régulièrement. Quand le produit est mal utilisé, et c’est plus souvent le cas quand ce sont des particuliers, cela risque d’être plus risqué quand ce sont des particuliers qui manipulent le produit.

Les réactions allergiques touchent la peau des doigts mais quelques cas de problèmes respiratoires, heureusement rares, ont été observés. Quand l’eczéma atteint la pulpe des doigts, cela s’accompagne alors de fissures. Il faut traiter l’eczéma avec des corticoïdes en crème et supprimer le contact avec le produit.