Fascia : la partie la plus négligée (et la moins connue) de notre corps reçoit enfin un peu d'attention

On nous rappelle constamment que l'exercice physique est bénéfique pour la santé des os et des muscles ou qu'il permet de réduire les graisses. Cependant, un élément de notre anatomie souvent négligé suscite de plus en plus d'intérêt : le fascia.

Le fascia est une fine enveloppe de tissu conjonctif, principalement composée de collagène - une structure en forme de corde qui assure la force et la protection de nombreuses zones du corps. Il entoure et maintient en place chaque organe, vaisseau sanguin, os, fibre nerveuse et muscle. Les scientifiques reconnaissent de plus en plus son importance pour la santé des muscles et des os.

Il est difficile de voir le fascia dans le corps, mais vous pouvez en avoir une idée en regardant un steak. Il s'agit de fines stries blanches à la surface ou entre les couches de la viande.

Les fascias remplissent des fonctions générales et particulières dans le corps et sont disposés de plusieurs manières. Le plus proche de la surface est le fascia superficiel, qui se trouve sous la peau entre les couches de graisse. Le fascia profond recouvre les muscles, les os et les vaisseaux sanguins.

Le lien entre le fascia, la santé et la fonction des muscles et des os est renforcé par des études récentes qui montrent le rôle important du fascia dans le fonctionnement des muscles, en facilitant la contraction des cellules musculaires pour générer de la force et en affectant la rigidité musculaire.

Chaque muscle est enveloppé d'un fascia. Ces couches sont importantes car elles permettent aux muscles situés à côté ou au-dessus les uns des autres de bouger librement sans affecter leurs fonctions respectives.

Les fascias facilitent également la transmission de la force à travers le système musculo-squelettique. La cheville en est un exemple : le tendon d'Achille transfère la force dans le fascia plantaire. Ainsi, les forces se déplacent verticalement vers le bas à travers le tendon d'Achille, puis sont transférées horizontalement dans la plante du pied - le fascia plantaire - lors d'un mouvement.

Une transition de force similaire est observée entre les muscles de la poitrine et les groupes de muscles de l'avant-bras. Il existe des chaînes conjonctives de fascias similaires dans d'autres parties du corps.

Quand le fascia est endommagé

Lorsque le fascia ne fonctionne pas correctement, par exemple à la suite d'une blessure, les couches deviennent moins aptes à faciliter les mouvements les unes par rapport aux autres ou à aider à transférer la force. Les lésions du fascia sont longues à réparer, probablement parce qu'il possède des cellules similaires à celles des tendons (fibroblastes) et que son approvisionnement en sang est limité.

Récemment, il a été démontré que les fascias, en particulier les couches proches de la surface, sont les nerfs les plus nombreux après la peau. Les revêtements aponévrotiques des muscles ont également été associés à des douleurs liées à des interventions chirurgicales ou à des lésions musculo-squelettiques dues au sport, à l'exercice et au vieillissement. Jusqu'à 30 % des personnes souffrant de douleurs musculo-squelettiques peuvent présenter une atteinte des fascias ou les fascias peuvent en être la cause.

Un type de massage appelé manipulation fasciale, mis au point par le physiothérapeute italien Luigi Stecco dans les années 1980, a permis d'améliorer la douleur liée à la tendinopathie rotulienne (douleur au niveau du tendon situé sous la rotule), à la fois à court et à long terme.

La manipulation fasciale a également donné des résultats positifs dans le traitement des douleurs chroniques de l'épaule.

La bande Kinesio, souvent utilisée dans le sport professionnel, est l'une des méthodes les plus répandues pour traiter les blessures musculo-squelettiques. Elle est également utilisée pour compléter la fonction du fascia et pour traiter les douleurs chroniques du bas du dos lorsque le fascia est en cause.

Le fascia dans la maladie

En plus d'être endommagés, les fascias peuvent également constituer des voies de passage pour les infections, à l'intérieur des muscles.

Les espaces entre les couches de fascia sont généralement fermés (pensez à un film plastique plié), mais en cas d'infection, les germes peuvent se propager entre ces couches. C'est un problème particulier au niveau du cou, où il y a plusieurs couches de fascia dans lesquelles les infections peuvent se propager.

Dans les cas graves, une intervention chirurgicale est souvent nécessaire pour retirer les tissus morts et sauver les tissus sains restants.

L'un des principaux exemples du fonctionnement sain du fascia et des problèmes que son dysfonctionnement peut entraîner est la fasciite plantaire, qui provoque des douleurs au niveau du talon et de la voûte plantaire.

Cette affection extrêmement courante touche 5 à 7 % de la population et 22 % des athlètes. Elle est reconnue comme une blessure de surmenage, provoquant l'épaississement des bandes fasciales de la plante des pieds qui aident à soutenir la voûte plantaire.

Le fascia peut également être impliqué dans des pathologies plus graves, telles que la fasciite nécrosante. Il s'agit d'une affection bactérienne rare mais grave qui peut se propager rapidement dans l'organisme et entraîner la mort.

Elle est presque toujours causée par des bactéries, en particulier le streptocoque du groupe A ou le staphylocoque doré. L'infection initiale provient d'une coupure ou d'une éraflure, puis les bactéries se déplacent le long du fascia vers d'autres zones éloignées du site d'accès initial et se multiplient dans l'environnement idéal offert par les recoins chauds du corps.

Nous pouvons mieux le voir aujourd'hui

L'une des raisons pour lesquelles le fascia a été négligé dans la santé et la maladie est qu'il était difficile de le voir avec les technologies d'imagerie actuelles. Plus récemment, l'IRM et l'échographie se sont révélées utiles pour visualiser le fascia, en particulier dans les affections musculo-squelettiques telles que la fasciite plantaire et les modifications pathologiques du fascia de l'épaule et du cou.

Compte tenu de l'intérêt croissant pour le fascia et de la meilleure compréhension de sa contribution à la santé musculo-squelettique, il est raisonnable de suggérer que nous le soignions de la même manière que le reste du système musculo-squelettique, c'est-à-dire en l'utilisant. Des techniques simples comme les rouleaux en mousse et les étirements sont bénéfiques pour accroître la mobilité, mais il reste encore beaucoup à apprendre sur notre fascia et le rôle qu'il joue dans notre santé au quotidien.

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.