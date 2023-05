Exposition "Zanele Muholi" : un autre regard sur la communauté queer loin de toute provocation. Des images fortes, tendres, empreintes de respect et de grâce

L'exposition "Zanele Muholi" est à découvrir à la Maison Européenne de la Photographie à Paris.

Exposition "Zanele Muholi"

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

La maison européenne de la photographie présente la première rétrospective de l’artiste et activiste non binaire Zanele Muholi, dont le travail documente la vie de la communauté noire LGBTQIA+ en Afrique du Sud. Rassemblant plus de 200 photographies, vidéos et installations réalisées depuis le début des années 2000, l’exposition couvre toute l’étendue de la carrière de Muholi dont la notoriété dépasse aujourd’hui largement les frontières de son pays.

POINTS FORTS

Qu’il s’agisse de sa célèbre série d’autoportraits "Somnyama Ngonyama", dans laquelle l’artiste se met en scène en utilisant des objets de son environnement (pinces à linge, ustensiles ménagers…) ou de Faces and Phases, composée de plus de 500 portraits en noir et blanc de personnes noires issues de la communauté LGBTQIA+, ce qui frappe avant tout c’est la beauté et la puissance de ses images qui vous happent.

Les photographies de Zanele Muholi donnent à voir une représentation de la communauté queer loin de toute provocation ou cliché. Ses images sont fortes, tantôt tendres et intimes, ou bouleversantes, mais toujours empreintes de respect et de grâce. Elles encouragent de ce fait le spectateur à interroger ses idées reçues.

Privilégiant une approche collaborative, Zanele Muholi invite ses modèles à être des «participant·es» actif·ves de l’œuvre qui déterminent lieu, vêtements et pose adoptés pour la prise de vue. L’artiste utilise également l’autoportrait, pour mettre en scène la représentation de la femme noire dans l’histoire.

QUELQUES RÉSERVES

Aucune.

ENCORE UN MOT...

Outre le discours militant de Zanele Muholi, l’exposition mérite d’être vue pour le remarquable talent de l’artiste, et en particulier la beauté saisissante de ses autoportraits, dont certains font penser à des peintures classiques.

UNE ILLUSTRATION

UNE PHRASE

“Même si notre quotidien reste difficile, je veux rappeler au monde que nous n’en sommes pas moins de beaux êtres humains, qui existent autant que les autres citoyens sud-africains”. Zanele Muholi.

L'AUTEUR

Zanele Muholi est né·e en 1972 à Durban en Afrique du Sud et vit entre Cape Town et Durban. Dans les années 1990, l’Afrique du Sud connaît des changements sociaux et politiques importants. La démocratie s’établit en 1994 avec l’abolition de l'apartheid, suivie par une nouvelle Constitution en 1996, la première au monde à interdire toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Malgré ce progrès, les personnes noires LGBTQIA+ restent la cible de violences et de préjugés. Très impliqué·e dans la vie de cette communauté, Muholi s'est fixé il y a 25 ans pour mission de " réécrire une histoire visuelle de l'Afrique du Sud pour que le monde entier connaisse notre résistance et notre existence au plus fort des crimes de haine en Afrique du Sud et au-delà ".Ses œuvres sont aujourd'hui exposées dans les musées du monde entier et en France son travail a déjà été présenté à la Fondation Luma à Arles en 2016 et à la Fondation Louis Vuitton en 2017. Cette rétrospective a été présentée à la Tate Modern, à London, au Gropius Bau à Berlin ; au Bildmuseet de l'Université d'Umea, à l'Institut Valencien d'Art Moderne à Valence et au Kunstmuseum Luzern.