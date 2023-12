Exposition Mark Rothko à la Fondation Louis Vuitton : un véritable cheminement dans la pluralité de l’œuvre de Rothko

Les tableaux sont exposés selon un parcours chronologique dans les galeries de la Fondation Vuitton.

Les galeries 1 et 2 au niveau – 1 permettent de découvrir les premières toiles de Rothko avec des scènes figuratives et des paysages urbains des années 1930, qui évoluent vers une simplification aux touches expressionnistes. Le contexte tragique du début des années 40 inspire au peintre des mythes antiques et des éléments proches du surréalisme. Puis en 1946 les formes se densifient, se structurent verticalement. Ce sont les Multiformes qui tendent vers l’abstraction.

Au niveau 0, la peinture de Rothko devient identifiable : superposition de plusieurs formes rectangulaires et colorées qui s’agrandissent, touche atmosphérique qui confère à la toile une surface mystérieuse dont les couleurs vibrent. Les tons jaunes, rouges, ocre, orange, bleus ou blancs donnent vie aux tableaux.

Dans les années 50, Marc Rothko affirme « Mon art n’est pas abstrait, il vit et respire ».

En 1958, le peintre accepte la commande d’une série de peintures destinée aux murs du restaurant du Seagram Building à New-York. Il assombrit sa palette et choisit deux tonalités de couleurs par panneau. Les formats se font plus horizontaux pour être visibles derrière les convives. Après un an de travail, Rothko réalise que le lieu ne correspond pas à l’esprit de son projet artistique et il annule le contrat.

Dix ans plus tard, il fait don de 9 panneaux à la Tate de Londres, avec l’envie qu’ils soient en proximité avec les œuvres de Turner qu’il admire.

Les tableaux arrivent à Londres le jour de la mort de Rothko et sont réunis dans une seule salle : la Rothko Room. Le visiteur de la Fondation Vuitton a actuellement la chance de découvrir l’ensemble de ces Seagram Murals dans la galerie 5 au niveau 1.

Dans la galerie 6, les Blackforms sont des panneaux sombres presque monochromes, aux tons noirs, bruns, rouges et violets. On doit accoutumer son regard pour apercevoir les couleurs et ressentir une émotion. L’éclairage très tamisé de la salle accentue cette difficulté de perception.

Trois peintures emblématiques de la période classique de Rothko et issues de la Philipps Collection (Washington DC), sont réunies dans la galerie 7. Dans cette « Rothko Room », un banc fait face aux tableaux, selon le souhait de l’artiste, pour permettre au visiteur de contempler les rectangles aux couleurs vibrantes qui émergent des tableaux.

Les années 1960, sont consacrées à la réalisation de tableaux individuels dans lesquels le peintre associe des couleurs assourdies de rouges, noirs, marrons et bleus profonds. La galerie 9 au niveau 2 procure ainsi au visiteur une expérience sensible et lumineuse, qui incite à la contemplation.

En 1969-1970, Mark Rothko entreprend la création Black and Gray Giacometti. Chaque peinture est composée de deux parties séparées : un rectangle noir dans la zone supérieure et un rectangle gris dans la zone inférieures. Ces toiles d’une sobriété remarquable, sont exposées dans la galerie 10, où elles accompagnent magnifiquement les Grandes Figures de Giacometti.

Cette association évoque la commande d’une peinture monumentale de l’Unesco à laquelle l’artiste a renoncé. Cette œuvre aurait dû être située à proximité d’une sculpture de Giacometti.

La visite se termine dans la galerie 11, illuminée par trois toiles aux couleurs éclatantes, bien que Mark Rothko a toujours refusé d’être vu comme un «coloriste » alors qu’il utilisera des couleurs lumineuses jusqu’à la fin de sa vie.

Le parcours de l’exposition est un véritable cheminement dans la pluralité de l’œuvre de Rothko à travers son questionnement et sa volonté d’un dialogue silencieux avec le spectateur.