Exposition "Elliott Erwitt, une rétrospective" : un regard réjouissant sur la nature humaine au XXe siècle

L'exposition "Helliot Erwitt, une rétrospective" est à voir au Musée Maillol à Paris.

Elliott Erwitt, une rétrospective

Musée Maillol

59-61 Rue de Grenelle

75007 PARIS

Jusqu’ au 15 Août 2023

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Elliott Erwitt, photographe américain d’origine polonaise, compte parmi les plus grands photographes du XXe siècle.

Membre de la célèbre agence Magnum dès 1954, il cultive un éclectisme qui le conduit professionnellement de la photographie publicitaire au photojournalisme en passant par le portrait de figures illustres et la réalisation de films, tout en poursuivant un travail personnel dominé par l’exploration de l’intime.

C’est d’ailleurs le photographe lui-même qui a sélectionné les photographies exposées, tant le choix est difficile et la palette riche.

Un point commun cependant, relie l’ensemble des œuvres avec un éclat unique : le regard à la fois humaniste, humoristique et tendre que porte l’artiste sur le genre humain, aussi bien dans des scènes de la vie quotidienne que dans ses portraits de célébrités comme Marilyn Monroe ou Che Guevara.

POINTS FORTS

L’exposition permet d’apprécier le travail personnel de l’artiste pour lequel il utilise exclusivement le noir et blanc.

Ses photographies transportent dans un imaginaire vivant : chacun peut y lire une histoire, une chronique sociale, un parcours intime ou les deux entremêlés. La variété des thèmes entraîne dans un voyage merveilleux qui conjugue plongée dans le XXe siècle et émotions universelles.

Des portraits d’enfants de belle profondeur jouxtent des photographies de naturistes qui dégagent autant de fraîcheur que d’humour.

Les chiens, modèles adorés du photographe, sont mis en scène au côté des humains avec une joyeuse dérision.

Au détour de certains visuels, on ne serait pas surpris de croiser Woody Allen dans le champ.

Chaque composition, pourtant très élaborée, semble prise sur le vif.

Dans le travail professionnel réalisé lui, en couleurs, on retrouve la même vivacité, l’élégance du regard humaniste et l’ironie. Ses publicités sont aussi mordantes que ses photographies de personnages politiques ou de stars sont saisissantes de réalisme et de sensibilité.

QUELQUES RÉSERVES

Franchement aucune. C’est une exposition dont on sort heureux et joyeux.

ENCORE UN MOT...

Dans une évocation de son studio new yorkais, la dernière salle est consacrée au matériel photographique de l’artiste et à ses méthodes de travail ; une scénographie originale réussie.

UNE PHRASE

« Je pense que la chose la plus importante qu’on puisse faire en photographie, est de susciter l’émotion, de faire rire ou pleurer, ou les deux à la fois. » Elliott Erwit.

L'AUTEUR

Né en 1928 en Pologne, Elliott Erwitt immigre aux Etats-Unis à l’âge de 11 ans ; sa famille prend alors le nom de Erwitt.

Après des études de photographie, il est envoyé en France et en Allemagne à la sortie de la Seconde Guerre mondiale comme assistant photographe dans le cadre de son service militaire.

A son retour à New York en 1953, il intègre l’agence Magnum aux côtés de Robert Capa.

Dans les années 70, il passe à la réalisation de films tout en poursuivant son activité de photographe.

A partir des années 80, il procède à une analyse rétrospective de son travail ; c’est le début d’une période d’intense publication en marge de son travail créatif.