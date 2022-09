Éteindre la Tour Eiffel plus tôt ou la vraie fausse exemplarité toxique

Une photo prise de nuit, le 26 avril 2022, montre une vue de la Tour Eiffel illuminée.

Selon les informations du « JDD », la maire de Paris a prévu d’éteindre la Tour Eiffel plus tôt dans le cadre de son plan de sobriété énergétique.

Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège et à Télécom Paris. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.

Atlantico : La mairie de Paris envisage d’éteindre la Tour Eiffel une heure plus tôt que l’heure habituelle pour répondre à l’urgence énergétique. À quel point cette décision pourrait-elle avoir un impact en matière énergétique ?

Damien Ernst : La décision est absolument anecdotique. L'éclairage de la tour Eiffel consomme 1.7 MWh d'électricité par jour. Cela représente l'énergie produite en 7 secondes par des réacteurs comme ceux de Fessenheim qui ont été fermés par Macron. Il me semble que cela ne veuille pas la peine d'arrêter un tel superbe éclairage du monument le plus célèbre du monde pour de telles réductions de consommation.

Si on voulait vraiment agir sur la consommation énergétique de la Tour Eiffel, que pourrait-on faire ?

Je vais être très cynique ici. L'opération la plus efficace énergétiquement serait de l'abattre, et dans la foulée d'abattre tous les superbes monuments de France qui attirent de nombreux touristes dont les déplacements consomment beaucoup d'énergie. Je surligne volontairement le trait ici pour marquer la dérive idéologique dans laquelle la France s'est enfoncée et qui nous a conduit dans cette situation.

On vous sent un peu énervé ?

Oui effectivement. La tour Eiffel est plus qu'une tour : elle est aussi le symbole du fait qu'avec la technologie tout est possible. Que les défis que l'être humains peut relever grâce à son génie et son optimisme n'ont quasi pas de limites.

Elle fait référence à ces années où la fée électricité est apparue et a tellement permis d'améliorer les conditions de vie des français. L'éteindre la nuit, est pour moi un signe que la France a basculé dans une obscurantisme, un manque de foi dans l'avenir causé par ces doctrines écologiques décroissantes et anti-nucléaires qui ont beaucoup trop influencé la politique énergétique européenne. Ce sont ces doctrines qui sont responsables de la crise énergétique dans laquelle l'Europe se trouve et qui ont sans doute favorisé l'attitude belligérante de Putin en Ukraine en nous rendant dépendant de son gaz.

Les responsables politiques plaident l’exemplarité. Est-ce que cela peut véritablement inciter les gens à changer leurs comportements, quand on connaît les effets mitigés du nudge (théorie qui insiste sur la nécessité d’inciter un individu à agir sans le contraindre) ?

L'exemplarité doit venir de la qualité de personnel politique en place qui aurait dû être capable de construire des politiques énergétiques efficaces. La France lumière a beaucoup trop suivi les verts radicaux qui se sont opposés au nucléaire et à l'exploitation des ressources fossiles en Europe. Cela nous a rendu trop dépendant du gaz Russe avec les conséquences maintenant que l'on connaît. La France ne doit pas éteindre sa tour Eiffel, mais bien l'éclairer deux fois plus fort pour marquer un symbole fort : elle n'oubliera plus ce qu'elle a été et décide de tirer un trait définitif sur cet obscurantisme qui a trop influencé sa politique énergétique ces dernières années.