Course à l'échalote

États-Unis VS Chine : avantage technologique sur l’IA à…

En matière d’IA, il était possible de résumer l’équation géopolitique des géants de la tech à « Keep the Americans in, the Chineses out and the Europeans down ». La manière dont la Chine s’est probablement imposé dans ce grand jeu ouvre de nouvelles perspectives, notamment grâce à l’open source.