Ruth Ogden est universitaire à la Liverpool John Moores University depuis 2009. Ses recherches portent sur tous les aspects de la manière dont les gens vivent le passage du temps. Elle cherche en particulier à comprendre pourquoi le temps passe plus vite pendant certaines activités et plus lentement pendant d'autres, et comment les changements significatifs dans la vie et la société affectent la temporalité.