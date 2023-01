Et voilà à quoi les experts de 1923 pensaient que ressembleraient nos vies en 2023

Il y a cent ans, certains chercheurs se sont amusés à essayer d’imaginer ce à quoi ressemblerait 2023.

Prédire ce que l’année qui s’ouvre va nous apporter est difficile, mais certaines grandes tendances sont anticipables. Mais il y a cent ans, certains chercheurs se sont amusés à essayer d’imaginer ce à quoi ressemblerait 2023. Paul Fairie, chercheur et enseignant à l'université de Calgary, a compilé des coupures de journaux contenant les prévisions réalisées en 1923 de plusieurs experts. Un siècle plus tard, certaines prévisions s’avèrent n’être pas si éloignées de la réalité, mais la plupart d’entre elles demeurent largement erronées.

Technologies

Le mathématicien et ingénieur électricien Charles Proteus Steinmetz imaginait que grâce aux bénéfices de l’électricité, les gens ne travailleraient plus que 4h par jour. Le pionnier de l’aviation Glenn Curtiss, pensait lui qu’un siècle plus tard, les avions n’utiliseraient plus l’essence mais la radio comme puissance motrice. D’ailleurs, on prévoyait il y a cent ans qu’un vol Chicago Hambourg ne prendrait plus que 18h. Il en faut environ 15 actuellement (avec escales). Et les gens communiqueraient à l'aide de radiotéléphones de la taille d'une montre prévoyait un autre article. D’ailleurs, Archibald Montgomery Low qui a développé le premier drone, s’attendait à ce que toutes les guerres se fassent avec des équipements sans fil, eu égard à la puissance de cette technologie. Il se demandait même si nous ne connaitrions pas la télépathie.

Démographie et espérance de vie

Plus terre à terre, les prédictions démographiques sont aussi plus exactes. Les experts imaginent une population de 300 millions aux Etats-Unis (332 millions à l’heure actuelle) et 100 millions au Canada (38,2 millions actuellement).

La grande inconnue de l’époque était l’espérance de vie de notre espèce. Les scientifiques interrogés par les différents journaux estimaient qu’elle pourrait atteindre, 100, 200 voire 200 ans. Selon les dernières données, l'espérance de vie à la naissance est actuellement de 81,7 ans pour les femmes et 76,6 pour les hommes, aux Etats Unis.

Et peut-être que l’un des secrets de la longévité que nous prédisaient nos ancêtres réside dans leur anticipation selon laquelle nous inventerions et développerions des couvre-reins, comme il existe des couvre-théières. Une sorte de bonnet visant à protéger du froid… Et pourquoi pas ? Plus optimiste, certains s’attendaient à ce que le cancer soit éradiqué, ce qui contribuerait certainement à une hausse de notre espérance de vie notoire.

Style de vie

Le journal Savannah News s’attendait lui à ce que les femmes se rasent la tête, tandis que les hommes se feraient des bouclettes (une prédiction également faite par un anthropologiste dans un autre journal). Le comble du chic pour les jeunes femmes étant, dans cette anticipation, de se noircir les dents. D’ailleurs, selon un autre journal, il n’aurait plus dû y avoir de concours de beauté, puisque tout le monde serait devenu particulièrement beau.

D’autres imaginaient que nos ustensiles seraient majoritairement faits à partir de pâte à papier ou de ciment. Cependant, certains pensaient que la cuisine, en tant que pièce et en tant qu’activité disparaîtrait, puisque les plats seraient tous préparés. Les journaux papiers aussi auraient dû disparaître, si l’on en croit certaines prédictions.