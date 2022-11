Et si pour sauver la planète on tuait les vieux ?

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

On a entendu ce qui suit dans une émission de C ce soir. Une journaliste et réalisatrice a sonné l’alarme devant les caméras. On n’en retranchera pas un mot. “Les gens de plus de soixante ans nés en Europe ont un bilan carbone catastrophique”, a-t-elle dit. Et elle a ajouté : “Ils ont gardé leurs habitudes alimentaires des Trente Glorieuses”.

Des nuisibles. Des assassins de la nature. Des tueurs du climat. Méritent-ils de vivre alors qu’ils font tant de mal ?

Dans l’esprit de la journaliste, ce n’est pas certain. Il faut d’ urgence envoyer des commandos de justiciers dans les Ehpads où ils feront place nette.

La vie de la planète en dépend. La déesse Gaïa doit à tout prix être protégée contre les vieux.

Petit retour sur les Trente Glorieuses souvent présentées à tort comme un âge d’or. A cette époque, les habitudes culinaires étaient horribles.

On se tapait du veau, du cervelas, de la potée et du jambon. Et les jeunes des Trente Glorieuses devenus vieux ont gardé les mêmes habitudes. On remarquera que la journaliste ne vise que les Européens. Car en Afrique, tout va bien. Les Noirs sont squelettiques et ne dégagent pas de CO2.

Au lieu de tuer les vieux, et si on les envoyait plutôt en Afrique ? Là bas, ils mangeront du manioc, du tofu et tout ira bien.