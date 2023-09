Et si l’intelligence artificielle nous permettait de parler avec les animaux ?

Ce que l'IA est en mesure d’accomplir d’ores et déjà en matière de conversation d’apparence intelligence avec les humains laisse à penser qu’il devrait être possible d’entretenir des échanges avec certaines espèces animales d’ici quelques années.

Daniel Ichbiah est écrivain et journaliste, spécialisé dans les jeux vidéo, les nouvelles technologiques, la musique et la production musicale.

Atlantico : L'intelligence artificielle permet désormais aux humains de converser, peu ou prou, avec des robots tels que chatGPT. D'aucuns s'interrogent désormais, en témoigne un récent article de The New-Yorker, de la possibilité de mettre cette technologie au service d'une communication avec certains animaux, comme les cachalots. Comment cela fonctionnerait-il ?

Daniel Ichbiah : Il se trouve que les cachalots communiquent en utilisant des « codas », soit des sortes de clics. Or, ces suites de codas semblent avoir la structure d'une conversation sensée. Un biologiste marin. David Gruber s’est intéressé à ce qui lui apparaît comme des communications à part entière et il s’est associé à divers chercheurs dont Shafi Goldwasser, une lauréate du prix Turing. Ils ont installé un réseau de microphones sous-marins en vue de capturer les codas des baleines. Goldwasser estime que l’apprentissage automatique, tel qu’il est utilisé par des IA telles que ChatGPT, pourrait servir à analyser la potentielle signification des échanges entre baleines.

Pourquoi converser avec les cachalots spécifiquement, plutôt que d'autres animaux ? Est-ce lié aux capacités cognitives de l'animal ?

Ce n’est qu’un début. Il se trouve que David Gruber en tant que professeur de biologie, s’est avant tout intéressé au monde marin – par exemple, il a découvert 180 espèces de poissons fluorescents en 2014. Et depuis 2015, il s’est fortement intéressé à la robotique, donc, il était prédisposé à faire le lien entre la conversation des baleines et l’intelligence artificielle. Mais d’autres spécialistes du monde animal sont sans doute en train de se pencher sur la même question.

Faut-il penser que nous ne pourrions pas échanger avec d'autres animaux, peut-être moins intelligents ou non dotés des mêmes systèmes d'échange ? Quid des animaux domestiques comme les chats ou les chiens par exemple ?

Il est trop tôt pour dire si, au-delà du décodage des « codas », il nous sera possible de parler avec les baleines – même si cela apparaît plus que plausible. Ce qui est sûr en tout cas, c’est que les algorithmes actuels d’IA et la puissance des machines informatiques ouvrent tout un pan de recherche vers la communication animale.

Si ce genre de technologie devait voir le jour, à quel genre de conversation faudrait-il s'attendre ? Et d'ici combien de temps environ ?

Il est probable que cela ira rapidement car l’informatique a su gérer des problèmes autrement plus complexe tels que le décodage de l’ADN qui apparaissait comme peu probable dans les années 90 et a pourtant été achevé dès le début des années 2000. Ce qu’une application comme ChatGPT est en mesure d’accomplir d’ores et déjà en matière de conversation d’apparence intelligence avec les humains laisse à penser qu’il devrait être possible d’entretenir des échanges avec certaines espèces animales d’ici quelques années, peut-être même moins. Cette ouverture vers des communication inter-espèces est à même de faire progresser à grande échelle notre compréhension du monde animal.