Et si des satellites entraient en collision parce que la Chine et les Etats-Unis ne surveillent pas leurs emails ?

Atlantico : En décembre dernier, le gouvernement chinois a informé les Nations Unies que sa nouvelle station spatiale a dû éviter à deux reprises des satellites appartenant à la Space Exploration Technology Corp d'Elon Musk, ou SpaceX. Pourtant, plutôt que de téléphoner à SpaceX, à la NASA ou même à la Maison Blanche, les autorités chinoises ont essayé à plusieurs reprises de joindre la partie américaine par e-mail, mais n'ont reçu aucune réponse. Quels moyens pourraient être mis en place pour une meilleure communication entre ces deux grandes puissances ?

Juan Carlos Dolado-Pérez : Vous faites ici référence à un niveau opérationnel élevé. Aucun moyen de coopération n’existe à cette échelle. Jusqu’en 2010 grosso modo, on envoyait environ 100 satellites dans l’espace par an. Aujourd’hui, ce chiffre est monté à plus de 1000. On doit donc faire face à un plus grand nombre « d’objets opérationnels ». Les besoins de coordination pour éviter les collisions sont donc accrus. Si certaines mesures sont mises en place, il n’y a malheureusement pas de plateforme unique au niveau mondial.

En 2020, plus de 1 000 satellites ont été lancés avec succès en un an. En septembre 2021, il y avait environ 4 550 satellites opérationnels en orbite, et des milliers non fonctionnels. Le risque de collision est-il bien réel ?

Le nombre d’objets non fonctionnel est impressionnant. On les catégorise en fonction de leur taille. Les plus grands sont régulièrement observés et tracés. En revanche, les plus petits sont assez durs à repérer, et ceux qui font moins de 10 centimètres sont quasiment indétectables. Il y en a aujourd’hui environ 30 000 ! Quand on sait qu’un objet de 1 centimètre peut détruire un satellite et qu'il y en a des centaines de millions, la menace est bien réelle. Elle est d'ailleurs prise très au sérieux par les différentes autorités gouvernementales.

Existe-t-il des normes, des accords internationaux ou des règles à respecter avant de lancer un satellite pour éviter de tels risques ? Quels sont les moyens mis en place pour éviter ou prévoir des collisions ?

Il y a des recommandations internationales. Elles sont mises en place et élaborées par les plus grandes instances internationales, notamment l’ONU, qui s’appuie sur les rapports de l’IADC (Inter-Agency Space Debris Coordination Committee). La France et la Chine collaborent avec cet organisme. Pour autant, cela ne reste que des recommandations et ces conseils n’ont pas de valeur juridique. Au niveau européen, des initiatives ont été prises il y a quelques années. Je pense au programme nommé EU SST (European Union Space Surveillance and Tracking). Il vise à protéger les satellites et les populations au sol des risques liés aux débris spatiaux. La France assure la présidence de ce programme. L'objectif est de mettre en commun les moyens militaires, scientifiques et commerciaux détenus par les États européens.

En revanche, certains pays ont mis en place des lois nationales. En France, la Loi sur les Opérations Spatiales, promulguée en 2010, vise à limiter la prolifération des débris. Il faut savoir que l'Hexagone est le premier pays à mettre en place une telle loi, nous sommes donc pionniers dans ce domaine.

Quelles pourraient être les conséquences d’une collision entre satellites ?

Des collisions ont déjà eu lieu. En France, la première collision importante remonte aux années 1990/2000. Un débris spatial avait alors heurté un satellite nommé Cerise. Depuis ces années, l’Hexagone a développé une véritable capacité pour prévenir ces accidents. D’autres collisions ont eu lieu depuis, notamment en 2009 avec un satellite américain et un débris d'origine russe. Ils ont généré des milliers de d’éclats, qui contribuent à mettre à mal les moyens de protections mis en place. Ces éclats peuvent heurter des satellites, générant plus d’éclats, etc. Les États ont donc tout intérêt à mettre en place des moyens efficaces avant que la situation ne devienne très difficile à gérer.

