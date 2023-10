Et Ségolène Royal rejoignit Jean-Luc Mélenchon…

Ségolène Royal en présence du député LFI Manuel Bompard.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La NUPES a explosé avant même d’avoir décollé. Le PS, contre l’avis d’Olivier Faure son premier secrétaire, ne veut pas faire liste commune avec LFI pour les européennes.

Il en va de même avec le PC et EELV : eux non plus ne veulent pas être mélangés aux mélenchonistes. Ils iront seuls à la bataille, non pas qu’ils espèrent avoir un score glorieux mais ils ne veulent pas s'acoquiner avec Mélenchon, un gueulard vulgaire et mal-élevé.

Grand est donc le désespoir des insoumis. On imagine la tristesse de Jean-Luc Mélenchon. Aller tout seul aux européennes, c'est un échec programmé.

Il en était là de sa frustration quand soudain un miracle s’est produit. Hosanna, Alleluia, Ségolène Royal a annoncé qu’elle le ralliait.

Elle a dit vouloir mettre au service de Mélenchon son “expérience”. La principale expérience qu’on lui connaît c’est d’avoir été ambassadrice auprès des pôles.

Elle a laissé là-bas un souvenir impérissable. Le soir, au moment de les coucher, les mamans pingouins disent à leurs petits : “Dors mon chérubin et rêve de Ségolène”. Oui Ségolène Royal va revenir dans ce désert glacial. Elle y reviendra en tenant la main de Jean-Luc Mélenchon. Ensemble, ils déambuleront sur la banquise. Pourvu qu’ils s’habillent chaudement…