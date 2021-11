Et pour les adhérents d'Osez la France, le gagnant et le perdant du débat LR sont....

Gagnant ou perdant ? Lundi soir a eu lieu sur LCI le premier débat des Républicains en amont du Congrès qui doit leur permettre de désigner leur candidat pour la présidentielle de 2022. C’était la première fois que Philippe Juvin, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Eric Ciotti et Xavier Bertrand débattaient devant les Français. Reste à savoir qui à le plus convaincu. Osez la France, le mouvement d’inspiration gaulliste de Julien Aubert a demandé à ses quelques 3000 adhérents qui, selon eux, était sorti vainqueur du débat. Au 10 novembre à 11h37, 559 adhérents Osez la France à jour de cotisation avaient répondu. Parmi eux, 420 sont adhérents Les Républicains.

Le résultat est sans appel et cohérent avec le ressenti des observateurs du débat. Pour 65 % des adhérents d’Osez la France sondés, c’est Éric Ciotti qui a remporté le débat. Les votants avaient le droit à trois choix maximum. Xavier Bertrand arrive bon deuxième avec 28% des votes et Michel Barnier complète le podium avec 25,6 %. Eric Ciotti distance donc largement ses adversaires sur ce premier débat. Sa fidélité à la personne de François Fillon et au programme libéral-conservateur du candidat de 2017 ainsi que son positionnement dans la lignée de la « droite Trocadero », comme le souligne Joseph Macé-Scaron, n’y sont sans doute pas pour rien. Il a également réaffirmé sa grande fermeté sur le sujet liés à l’immigration. Il a revendiqué les racines judéo-chrétiennes de la France et accepté de faire sien le terme de grand remplacement. Mais le candidat a aussi su se montrer clair sur d’autres sujets, à commencer par l’économie. Éric Ciotti a aussi expliqué vouloir « réaffirmer notre indépendance gaullienne » en matière de relations internationales. Des mots qui ont fait mouche ?

Le constat est bien plus dur pour Michel Barnier, presque un adhérent OLF sur deux (49%) estime que c’est lui qui a perdu le débat. L’ancien négociateur du Brexit est pourtant donné parmi les favoris du vote interne. Il n’a pas manqué de se placer dans la lignée de Laurent Wauquiez et de Bruno Retailleau, deux figures de LR ayant finalement renoncé à être candidats. Le doyen de cette primeur a cherché à se poser en rassembleur mais, comme l’écrit Anita Hausser, s’est plutôt vu cantonné au rôle d’arbitre, comme l’analyse Anita Hausser. Pas de quoi convaincre les adhérents Osez la France en tout cas. Dans une moindre mesure, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand sont également considérés comme perdants de la soirée pour un gros quart des sondés. Restent trois débats pour infirmer ou confirmer ces ressentis et s’assurer de séduire les adhérents d’Osez la France… et du reste des Républicains.

