Et maintenant voici le racaillo-gauchisme…

Un peu plus de 30 000 personnes ont manifesté en France samedi dernier.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

C’était lors de la manifestation contre les “violences policières”. Et le “racisme systémique”. Il y avait du beau linge parmi les manifestants. Ainsi, on a vu Jean-Luc Mélenchon, la CGT, et de multiples collectifs antiracistes. Et aussi - ce qui est proprement scandaleux - le Syndicat de la magistrature.

En dépit de cela, la manif a fait flop. Quelques milliers de participants à Paris. Quelques centaines en Province…

Ils se sont rattrapés dans la violence. Un groupe d'individus cagoulés et casqués a attaqué avec des barres de fer une voiture de police. Un exemple flagrant du racaillo-gauchisme qui se marie le plus souvent avec l’islamo-gauchisme.