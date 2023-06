Et maintenant voici le nouveau RPR

Marine Le Pen et Franck Allisio.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le rassemblement pour la République fut fondé en 1976 par Jacques Chirac. Le but, clair mais dissimulé, était de faire la peau de Valéry Giscard D'estaing.

Opération réussie, puisqu’au deuxième tour de l’élection de 1981, nombre d’électeurs chiraquiens votaient pour Mitterrand. A sa naissance, le RPR se dota d’un programme. C’était, rappelons-le, il y a plus de 40 ans…

Quelques points de ce programme méritent l’attention, surtout à la lumière de ce qu’il se passe aujourd’hui. Ce programme prévoyait l’abolition du droit du sol. La fermeture des frontières, des allocations familiales sous conditions et l’expulsion des immigrés chômeurs depuis plus de deux ans. Bien sûr que Jacques Chirac était un bon gars dans la tradition radicale socialiste et n’appliqua aucun des points de son programme.

Après le RPR, il y a eu à l’instigation de Juppé, l’UMP : c’était mou. Puis, l’UMP a cédé la place aux Républicains : c’était encore plus mou.

Revenons maintenant à 2023. Un député RN des Bouches-du-Rhône, Franck Allisio, a annoncé la naissance du RPR, l’association destinée, selon lui, à rassembler large au-delà du Rassemblement national. Le sigle RPR étant tombé en désuétude, il a été préempté et breveté par Marine Le Pen.

Donc Franck Allisio a parfaitement le droit de l’utiliser. La question qui se pose est la suivante : adoptera-t-il tous les points du programme des RPR chiraquiens. En attendant, son initiative fait enrager Eric Ciotti qui a peur de voir les siens rejoindre Franck Allisio. Ça promet…