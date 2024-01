Et maintenant des bancs pour l’allaitement

Pour permettre aux mères d'allaiter en public, la ville de Lyon souhaite installer des bancs d'allaitement.

C’est une idée originale et saugrenue du maire de Lyon.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Les bancs publics sont inconfortables, monotones et manquent de beauté. Du bois pour s'asseoir, du bois pour appuyer son dos. Ils ont déjà beaucoup servi.

Grégory Doucet (EELV) s’en est avisé. Et pour égayer le paysage urbain, il a installé dans Lyon des bancs pour allaitement. S’agissant de leur forme, on ne peut que s’en féliciter. Ils sont joliment incurvés à gauche et à droite. Presque des récamiers.

Ils doivent permettre aux lyonnaises qui en ont marre de donner le sein en regardant la télé de le faire dehors. Pour un sein, elles se pencheront du côté gauche et pour l’autre du côté droit. Mais nous sommes en hiver et il fait froid. Grégory Doucet va-t-il installer des radiateurs devant les bancs d’allaitement ?

On espère également qu’il va les rembourrer pour les rendre plus douillets. Il y a aussi un côté festif à cette invention. En effet, toutes les racailles de Lyon vont venir devant les bancs pour mater les seins nus des mamans lyonnaises. Et pendant ce temps-là, ils ne seront pas sur leurs points de deal. À moins qu’ils les installent devant les bancs pour allaitement ?

Pour nous débarrasser de Grégory Doucet, chantons avec Brassens : les amoureux qui s’bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, ont l’air bien sympathique.