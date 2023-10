Et les Arabes israéliens ?

Des manifestants contre la réforme de la justice portent des cercueils factices portant des slogans dénonçant la criminalité qui touche de manière disproportionnée la communauté arabe en Israël, le 26 août 2023.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Les Arabes israéliens représentent à peu plus de 20% de la population totale d’Israël. Ils ont le même droit que les Juifs car ils sont citoyens israéliens.

Ils votent à la Knesset, élisent des députés sur différentes listes, y compris islamistes. Jusqu’à présent, rien ne permet de remettre en doute leur loyauté à l’égard d’Israël.

Mais demain ? En effet, ils ne sont pas prêts d’oublier qu’ils sont arabes. En outre, l’État hébreu contrôle des centaines de milliers de Palestiniens en Cisjordanie. Les Arabes font plus d’enfants que les Juifs. La démographie n’est pas en faveur de ces derniers.

C’est pourquoi – même si c’est douloureux pour les colons israéliens installés là-bas – Israël se doit d’évacuer la Cisjordanie. Et d’accepter la création d’un État palestinien, aussi périlleux cela soit-il, pour la sécurité d’Israël. Cet État aura pour capitale Ramallah et non pas Jérusalem, qui restera à jamais israélienne. Quant aux arabes israéliens, on leur donnera le choix entre devenir citoyens palestiniens ou rester citoyens israéliens. Nul doute que les Arabes israéliens choisiront de rester israéliens. Mais pour que tout cela soit possible, il faut d’abord se débarrasser du Hamas. C’est ce qui est en train de se passer.