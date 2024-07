Et au fait, à quoi aurait ressemblé l’Assemblée nationale avec les modes de scrutin des autres démocraties occidentales ?

François Valentin : La situation politique en France et au Royaume-Uni offre un laboratoire politique avec les résultats électoraux. Le parti qui a récupéré le plus de suffrages pour le cas français est le Rassemblement National et le Parti travailliste au Royaume-Uni. Le Labour a reçu 33 - 34 % des suffrages et obtient 65 % des sièges au Parlement. En France, le premier parti, le RN, avec 33% des voix au premier tour se retrouve avec 25 % des sièges. Ce sont des scrutins différents, il y a un système à deux tours en France. Mais ce sont deux scrutins de type majoritaire, qui ont pour vocation de ne pas forcément représenter l'ensemble du pays parfaitement mais à donner des majorités amples et claires qui permettent de gouverner.





Dans le cas britannique, cela a fonctionné. En France, cela a été un échec. De nombreuses raisons expliquent cette situation. Une nuance du système français concerne le fait qu’il y ait certes une volonté de donner une majorité mais l’autre volonté des concepteurs de la Ve République a été aussi d'empêcher les extrêmes d'arriver au pouvoir. Les extrêmes au sens large. La Constitution a parfaitement fonctionné puisqu'il n'a pas été possible de donner de majorité. Il aura empêché le Rassemblement National, encore perçu comme un extrême, d'arriver au pouvoir.





Avec le mode de scrutin britannique, le Rassemblement national aurait été en tête sur 297 circonscriptions, en intégrant les candidats Ciottistes. Cela doit être pris avec des nuances, car le mode de scrutin influence le comportement des électeurs, mais la double élection croisée entre la France et le Royaume-Uni apporte des éléments intéressants.

Avec un autre mode de scrutin, un système électoral proportionnel, quelles auraient pu être les conséquences du vote avec un système proportionnel à la proportionnelle ?





Il y a différents modes de scrutin proportionnels. Il y a souvent un seuil à dépasser pour obtenir des sièges. Elle est généralement fixée à 5 %. Cela va aussi dépendre de la taille de la circonscription.





Mais si on imagine que le Rassemblement National avec 33 % des voix auraient au moins 33 % des sièges, l’Assemblée nationale aurait une dominante Rassemblement national nettement plus prononcé. Les problématiques de la crise que nous traversons, une coalition impossible, seront encore plus amplifiées. Il faudrait trouver 50 % des sièges, sachant que 33 % d'entre eux seraient intouchable, avec seulement 67 % restants (sans compter LFI).





La tentation politique actuelle est de passer à un système proportionnel. Par crainte que la digue face au RN n'explose et ne donne la présidence et l'Assemblée tout d'un coup au RN parce que le système majoritaire pourrait devenir amplificateur.



Avec le système actuel il aurait fallu une énorme bascule pour qu'il y ait une majorité RN. Il aurait fallu que le Rassemblement national passe de 37 % à 44 % au second tour en moyenne au second tour, c'est à dire qu'il aurait fallu qu'il gagne les circonscriptions où il a fait 43% au second.



C'est extrêmement conséquent et finalement bave ce score là dans un système proportionnel avec 44 % et avec les effets de seuil à 5 %, vous vous retrouvez avec une majorité.



Or avec 44 ou 45 %, que ce soit dans le système français ou un système proportionnel, Marine Le Pen aurait une majorité. La thématique de la proportionnelle monte en puissance. En faire une solution miracle pour l'Assemblée nationale est un leurre. La proportionnelle pourrait créer un nouvel état d'esprit, un esprit plus de consensus, de négociation. En Allemagne, y a des accords de coalition entre différents partis. Cela est très encadré et très institutionnalisé. Ce système-là va influer sur l'état d'esprit français et crée un état d'esprit plus prompt à négocier et à faire des coalitions. Mais sur le court terme, considérer la proportionnelle comme un outil anti Rassemblement national me semble un peu limité.

Avec le système actuel en France est le plus défavorable au RN selon vos projections. Est-ce que le modèle français permet de limiter et d'empêcher les extrêmes d'accéder au pouvoir ou du moins de limiter leur impact au niveau de l'Assemblée nationale ?





A l’occasion des élections législatives de 2024, le barrage républicain a nettement mieux fonctionné cette année que par rapport à 2022. Il était possible d’imaginer que ces dernières années qu'à cause de la radicalisation de LFI que le barrage soit fragilisé. Il y a quand même eu certains ponts qui ont été coupés et pour autant les électeurs ont fait bloc face au RN et dans des proportions plus importantes qu’en 2022. Je n'ai plus les chiffres exacts.





Le barrage républicain s'est en fait renforcé. Il y a une sorte de synergie entre le score de Marine Le Pen et le barrage républicain.





Plus le Rassemblement national est fort, plus le besoin d'avoir un barrage se renforce.





Lors du second tour, les circonscriptions où la participation a le plus augmenté étaient les circonscriptions où le Rassemblement National a fait un bon score. Le front républicain a fonctionné grâce à la mobilisation de l'électorat centriste ou de gauche. L’enjeu de cette élection était de savoir si les Français voulaient oui ou non de Jordan Bardella comme Premier ministre. Ils ont dit Le système démocratique que nous avons en place est un rempart face aux extrêmes et le RN est perçu comme tel par beaucoup encore.





La perception du Rassemblement national devra encore évoluer pour que les citoyens ne se sentent pas menacés.





La possibilité que Jordan Bardella soit Premier ministre a entraîné une mobilisation en masse de l’électorat.





Le niveau des candidats du RN aux législatives a aussi été remis en cause. Mais Il y a une sorte de mécanique qui fait que plus le Rassemblement National est fort, plus le barrage républicain sera fort en réponse.

Après l’annonce des résultats du second tour des législatives, beaucoup d'observateurs ont fait des comparaisons avec les différents modes de scrutin à l’étranger. Est-ce que les autres démocraties occidentales pourraient s'inspirer de la nôtre ? Est-ce que notre modèle peut aussi apporter une dose d'équilibre démocratique par rapport aux autres modèles ou modes de scrutin ?





Le modèle français est assez unique. Il y a beaucoup de pays au monde qui ont un système proportionnel. Il ne s’agit pas uniquement d’un mode de scrutin. Il reflète largement un état d'esprit, une approche de la démocratie qui est assez différente de la nôtre.





La France a un système assez présidentiel. Nous considérons que le président a le droit d'avoir les coudées franches.





Le système allemand n'est pas uniquement un système de vote, il représente une sorte de modération où l'on essaie de faire des compromis, des négociations. Cela n’est pas toujours facile. Parfois cela est même très douloureux. En ce moment, la coalition allemande a du mal à tenir ensemble.





La France pourrait inspirer certains pays avec des systèmes majoritaires qui auraient peur qu'un effet de balancier puisse intervenir et pour limiter la progression de certains partis (comme Reform UK de Nigel Farage). Mais ce n'est pas à l'étude.





Est-ce que les Français n'auraient-ils pas adapté leur comportement de toute façon, quel que soit le mode de scrutin ? Dans un mode de scrutin à un tour, le Rassemblement national aurait-il été aussi haut qu’au premier tour ?





Le mode de scrutin influe sur les comportements. On pourrait imaginer, s'il y avait un vote proportionnel, que tout à coup des électeurs de Marine Le Pen changent leur comportement électoral et soutiennent Éric Zemmour par exemple. La proportionnelle est favorable aux petits partis.





Mais pour revenir au modèle français celui ci est dans une situation etrange. Le système français est supposé empêcher les extrêmes et une majorité n'arrive plus à le faire et ce depuis 2022. La polarisation géographique a conduit à un score qui ressemble à une proportionnelle. On le disait déjà en 2022. C'est encore plus vrai aujourd'hui en 2024.





Le Rassemblement national est à 33 % des voix au premier tour et 25 % des sièges. Il y a une forme de représentation à l'équilibre d'une polarisation géographique. Cela correspond à la France périphérique de Christophe Guilluy contre la France des métropoles et la France de l'ouest qui reste rétive.





Cette polarisation est tellement forte géographiquement que, de facto, on retrouve un système qui ressemble indirectement à ce que donnerait une proportionnelle.





Une telle polarisation n’est pas très saine pour la démocratie mais elle permet au moins une représentation équilibrée des différents courants politiques en France.