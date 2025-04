Graves défaillances

Estelle Youssouffa : “Mayotte est le révélateur de biens des maux de l’Etat français”

Estelle Youssouffa est députée de la 1ère circonscription de Mayotte. Engagée pour son île et patriote, elle décrit une situation locale chaotique et un territoire qui échappe de plus en plus à l’Etat.