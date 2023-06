Essayer de faire le bien ou… de se sentir bien ? Des scientifiques ont des réponses (saignantes) sur les motivations profondes des justiciers en ligne

L'humiliation publique est devenue un phénomène bien établi en ligne.

Il est surtout connu pour son article The Efficacy of Psychodynamic Psychotherapy (L'efficacité de la psychothérapie psychodynamique), qui a été salué dans le monde entier pour avoir fermement établi la thérapie psychanalytique comme un traitement fondé sur des preuves.

Atlantico : Les préoccupations en matière de justice prédisent l'humiliation en ligne par le biais du mérite et de la "schadenfreude". L'humiliation publique est devenue un phénomène bien établi en ligne. Les personnes qui s'y adonnent sont-elles des sadiques qui ne savent pas qu'ils sont des adeptes de la "schadenfreude" ?

Jonathan Shedler : Tout d'abord, je pense que les auteurs de l'étude n'ont pas choisi le bon mot. À ma connaissance, "Schadenfreude" signifie le plaisir d'apprendre la souffrance ou le malheur de quelqu'un d'autre. Or, ils décrivent en fait le plaisir de provoquer cette souffrance. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que de nombreuses personnes prennent plaisir à faire du mal aux autres, en particulier lorsqu'il y a une rationalisation intégrée ou une histoire de couverture. Ils peuvent alors se dire que c'est au service d'une cause juste, et que c'est donc parfaitement acceptable.

Il n'est pas utile de dire que les gens "sont des sadiques". Tout le monde a des pulsions cruelles, sadiques et destructrices, certains plus que d'autres. Ces pulsions s'expriment facilement lorsque les gens sont à l'abri des conséquences, lorsqu'ils peuvent rationaliser qu'ils font "réellement" quelque chose de bénéfique, et lorsqu'ils reçoivent l'approbation sociale plutôt que la censure. Toutes ces choses se produisent sur les médias sociaux. Nous pouvons dire que les médias sociaux créent une tempête parfaite qui fait ressortir les pires impulsions de certaines personnes.

Vous avez expliqué dans une discussion précédente que les personnes qui agissent de la sorte ne se rendent pas nécessairement compte de leur cruauté et sont même convaincues qu'elles font le bien. Dans quelle mesure l'"effet de groupe" joue-t-il un rôle dans le déversement de haine de certaines personnes, voire les encourage-t-il à le faire ?

Idéalement, la culture a pour fonction de réguler et d'inhiber l'agressivité et la cruauté. Lorsque les gens trouvent une sous-culture qui les récompense, cela peut être une drogue puissante pour certaines personnes

Dans quelle mesure la projection joue-t-elle un rôle dans le déversement de la haine ?

La projection est centrale. La personne qui se projette se considère comme bonne et l'autre comme mauvaise. Elle projette son agressivité et sa haine sur l'autre personne. L'autre personne devient alors le dépositaire de la méchanceté. Elle peut punir l'autre personne pour ce qu'elle ne peut tolérer en elle-même.

Les personnes qui se soucient réellement des causes qu'elles défendent sont-elles moins susceptibles d'adopter un comportement abusif ?

C'est beaucoup plus compliqué. Une personne peut être sincèrement attachée à une cause et s'en servir comme justification pour se laisser aller à ses pires pulsions.

Le fait est que nous sommes tous capables de faire le bien et le mal. Les gens sont complexes, nuancés et tridimensionnels. Nous existons en nuances de gris, et non en noir et blanc. Lorsque nous commençons à nous voir ou à voir les autres dans des catégories noires et blanches de bien ou de mal, nous nions la complexité de l'expérience humaine. Et nous devenons capables de faire beaucoup de mal.