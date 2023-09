Essais : Le succès de la francophonie au XXIe siècle

Un bon aperçu historique et un combat pour le plurilinguisme De : Axel Maugey Unicité Nouvelle édition revue et augmentée, mai 2023 282 pages 18 €

THÈME

L'auteur, spécialiste reconnu de la francophonie, a réuni ici, en 28 chapitres, une large part des articles qu'il a, au fil des années, consacrés à ce sujet. Il s'agit donc à la fois d'un tour d'horizon de l'espace francophone (évoquant autant l'Europe que les Amériques, l'Afrique que l'Asie) et d'une sorte de reconstitution historique puisqu'il fait commencer "la bataille en faveur du français" dès 1960. Un bref préambule rappelle d'ailleurs les principaux événements (publications, colloques, sommets, etc) entre 1960 et 2000.

Les approches de l'auteur sont variées : tantôt il analyse un livre important (d'Hubert Védrine ou de Léopold Sedar Senghor entre autres ), tantôt il dresse le portrait d'une communauté francophile exemplaire (telle les Argentins), ou bien il détaille, chiffres à l'appui, la situation du français en Chine, en Europe centrale et dans les Balkans, et, bien sûr, il analyse la résistance au Québec et le dynamisme des auteurs de "la Belle Province". Certains chapitres rendent compte des sommets de la francophonie auxquels il a assisté, notamment le 11è en Roumanie ou le Congrès de Vienne en 2006. Le 9ème chapitre propose un tour du monde où "le français ne va pas si mal", tandis que les derniers chapitres interrogent sur l'avenir de la langue et de l'influence françaises.

POINTS FORTS

On l'aura compris, - et le titre du livre l'affirme clairement- l'auteur est résolument optimiste et se situe à l'opposé de bien des discours découragés et décourageants. C'est une force de conviction, fondée sur ses rencontres et ses études, qui l'anime et qu'il transmet, on pourrait dire qu'il "martèle" sans cesse : l'évolution du français est en pleine mutation et garde un rayonnement considérable, quoiqu'on en dise.

Autre point fort appréciable : les portraits de toutes les personnalités qui, chacune à leur manière, défendent la langue française, qu'il s'agisse de linguistes (Jean Pruvost, Bernard Cerquiglini...), d'industriels, d'hommes politiques (trop rares hélas) ou d'acteurs de la culture (François Cheng, Jean Cluzel, Fabrice Luchini...), de journalistes (Renaud Girard, Jean-Pierre Robin...) ou bien sûr d'enseignants (Giovanni Dotoli, Jacqueline de Romilly, Paul Veyne...). On sent que l'auteur les a tous rencontrés, appréciés, et peut en parler en termes chaleureux et admiratifs.

Enfin, à plusieurs reprises, Axel Maugey explique l'intérêt du combat pour la préservation du français : non pas un combat d'arrière garde ou de nostalgie (inutile de ressasser le souvenir de la grandeur passée) mais un souci de préserver la diversité linguistique contre le monolinguisme. "Le français n'est pas à considérer comme un rempart contre l'anglicisation, mais comme un outil pour servir de trait d'union entre les langues". Axel Maugey plaide pour une politique du plurilinguisme en Europe et dans le monde.

QUELQUES RÉSERVES

Si l'auteur détaille parfaitement les actions positives menées en faveur de la francophonie dans les années 2000, on peut regretter qu'il ne dresse pas suffisamment l'état des lieux, vingt-trois ans après... Des chiffres qu'il cite pour démontrer que le français dans le monde ne se porte pas si mal, qu'en est-il aujourd'hui ? Lorsqu'il affirme par exemple (p.23) : "la francophonie n'est absolument pas un espace en perdition. Bien au contraire ", si cela était vrai il y a 20 ans, est-ce encore le cas en 2023 ?

Certes, l'admirable travail des "Alliances françaises" installées dans de multiples pays qui font rayonner le français (alors que le soutien des gouvernements tend à largement diminuer) est ici évoqué comme il se doit. Dommage que ne soit pas évoqué aussi le travail du " Cavilam " qui, installé à Vichy, au cœur de la France, reçoit chaque année des centaines de professeurs de français de nationalité étrangère... Ce sont eux qui, au final, défendent le mieux la francophonie.

ENCORE UN MOT...

Ajoutons simplement que l'auteur, s'il reste optimiste, n'est pas naïf. Il sait que le français est malmené, fragilisé... mais il se refuse à admettre le désastre qui consisterait à abandonner les qualités reconnues de notre langue. On doit espérer que de nombreux francophones rejoindront son combat.

UNE PHRASE

"Ce mot étrange (la Francophonie) embrasse une vaste réalité et exprime au moins trois principales significations. La première englobe l'ensemble des locuteurs pouvant s'exprimer en français dans le monde ; la deuxième exprime la communauté internationale qui s'organise autour du français et de ses langues partenaires ; la troisième, enfin, signifie l'esprit de dialogue interculturel et de solidarité dans le codéveloppement.” (p. 22)

"Aujourd'hui, le combat mondial du français consiste à promouvoir la diversité face à l'uniformité linguistique, destructrice d'identité et de richesses spirituelles" (p.95)

L'AUTEUR

Après avoir été professeur des universités, notamment au Québec, mais aussi au Japon et en Italie,Axel Maugeypartage désormais son temps entre l'écriture et les conférences. Ses ouvrages consacrés au français et à la francophonie sont nombreux et la plupart distingués de prix littéraires.

On lui doit des portraits notamment de Giono, Gaston Miron, Jacques Treffel (ancien président de l'Amopa, Association des amis de l'Ordre des Palmes Académiques), de plusieurs poètes et de femmes de lettres.

Le Succès de la Francophonie au XXIè siècle a reçu le prix de la Renaissance française en 2017. Son livre Désirs francophones, désirs francophiles a reçu le Grand Prix de la francophonie de la Société de géographie.

